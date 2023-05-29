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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

Kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında yer alan yumurta, protein deposu olması sebebiyle sürekli tercih edilmektedir. Anne sütünden sonra insanın ihtiyacı olan pek çok besin öğesini bulunduran yumurta, sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak 7'den 70'e herkes için sorun olan yumurta soyma işleminin püf noktasını sizin için bulduk. Tam 1 saniyede...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.05.2023 13:06
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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

Bir öğünde alınması gereken enerji ve vitamin ihtiyacının büyük bir kısmını tek başına karşılayan yumurta, 7'den 70'e herkes için önemli besin kaynağıdır. Özellikle sağlıklı olması için genellikle haşlanan yumurta ile ilgili genellikle, "yumurta neden zor soyulur?" sorusu sorulmaktadır. İşte 1 saniyede yumurta soyduracak yöntem...

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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

Yumurta haşladıktan sonra 1 saniyede soymak mümkün. Yapmanız gereken öyle basit ki.. Haşlanmış yumurtayı daha hızlı soymak için bir çorba kaşığı kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, çorba kaşığını yumurtanın üst tarafından kabuğuna doğru geçirin.

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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

TUZ EKLEYİN

Yumurta haşlarken haşlama kabına tuz ekleyin. Yumurta böylelikle daha kolay soyulacaktır.

Haşlanmış yumurta soymanın birkaç farklı yöntemi vardır. İşte size bazı örnekler:

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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

Soğuk su yöntemi:

Haşlanmış yumurtaları kaynar sudan çıkardıktan sonra soğuk suya batırın. Yumurtalar soğuduğunda, kabukları daha kolay soyulacaktır.

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Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtada bu tüyo hayatınızı kurtaracak! Meğer boşuna vakit kaybetmişiz! Tam 1 saniyede...

Sallama yöntemi:

Haşlanmış yumurtaları tezgaha veya tezgahın üzerine hafifçe vurarak çatlaklar oluşturun.