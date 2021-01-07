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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

34 yaşındaki Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 yılının Eylül'de İstanbul'da ortadan kaybolmuş ve bir daha hiçbir izine rastlanılmamıştı. Zeynep'in sevgilisi tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphelenen kardeşleri Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ekipler tarafından yürütülen soruşturma sonucunda 4 çocuk annesi Zeynep Güngör'den kahreden haber geldi. Zeynep'in cansız bedeninin ormanlık alanda ölü bulunduğu ortaya çıktı. İşte Müge Anlı'daki Zeynep Güngör olayıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 07.01.2021 14:52 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 14:54
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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kayboldu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

Zeynep Güngör'ün Ecevit adından bir sevgilisi olduğunu söyleyen kız kardeşleri, kaybolduğu gün onunla buluştuğunu söyledi.

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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

Zeynep'in kaybıyla ilgili Ecevit'tn şüphelenen kardeşler, "Kaybolduğu gün onunla görüşmüştü. Kardeşimizi öldürdüğünü düşünüyoruz" dedi.

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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

Zeynep Güngör'ün kaybolmadan 10 gün önce de Ecevit tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edildi.

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Müge Anlı’daki Zeynep Güngör olayında kahreden haber! Ormanlık alanda bulundu...

Yaşanan bu gelişmelerin üzerine araştırmalar yürütülürken Zeynep Güngör'ün kardeşleri emniyete çağrıldı.