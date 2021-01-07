Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’nın sakinlerinden! Yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi. Bölge sakinlerinden biri haline gelen tilki bugüne kadar tarihi alanı ziyaret eden çok sayıda kişi tarafından görüntülendi.