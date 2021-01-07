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08 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’nın sakinlerinden! Yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı Çanakkale’de Gelibolu Yarımadası’nın sakinlerinden! Yüzlerce fotoğrafı paylaşıldı
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi. Bölge sakinlerinden biri haline gelen tilki bugüne kadar tarihi alanı ziyaret eden çok sayıda kişi tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 15:22 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 18:01
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan'ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor.
Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi.
Fotoğrafları binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen tilki, 2020'nin son gününde ise, Tarihi Alan'daki şehitliklerin fotoğrafını çeken arkadaşlar Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz'ın karşısına çıktı.
Tarihi alanda tilkiyi görüntüleme şansı bulan 3 arkadaşın sosyal medyada hesaplarından paylaştığı fotoğraflar da takipçiler tarafından büyük beğeni topladı.