Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi! Kalbinden bıçaklayıp ormana atmıştı

Canlı yayına katılan 3 abla, Zeynep Güngör'ün Ecevit adından bir sevgilisi olduğunu ve kaybolduğu gün onunla buluştuğunu söyledi. Yayında aktarılan bilgilerin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.

