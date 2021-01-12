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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi! Kalbinden bıçaklayıp ormana atmıştı Müge Anlı'daki Zeynep Güngör cinayetinde itiraf geldi! Kalbinden bıçaklayıp ormana atmıştı
34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019'da ortadan kaybolmuştu. Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalında ormanlık alana bırakıldığı tespit edilmişti. Yayında aktarılan bilgilerin ardından savcılık tarafından başlatılan operasyonda Zeynep'in sevgilisi, abisi ve ablası gözaltına alınmıştı. Gözaltının dördüncü gününde kan donduran itiraf geldi.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:57
34 yaşındaki 4 çocuk annesi Zeynep Güngör, 15 Eylül 2019 günü ortadan kayboldu. Zeynep'ten aylardır haber alamayan kardeşleri öldürülmüş olabileceği şüphesiyle Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
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Canlı yayına katılan 3 abla, Zeynep Güngör'ün Ecevit adından bir sevgilisi olduğunu ve kaybolduğu gün onunla buluştuğunu söyledi. Yayında aktarılan bilgilerin ardından devreye giren İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Zeynep Güngör'ün öldürülüp Çatalca kırsalına atıldığını tespit etti.
Bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edilen Zeynep Güngör'ün katilinin bulunması için başlatılan soruşturmada savının talimatıyla 3 ayrı ilde 3 ayrı operasyon düzenlendi.
Hatay'da yaşayan sevgili Ecevit, Gaziantep'te ikamet eden ağabey İrfan Demir ve İstanbul'daki abla Melek Demir gözaltına alınarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Gözaltının dördüncü gününde Zeynep Güngör'ün sevgilisi Ecevit'ten cinayet itirafı geldi. Olayın yaşandığı gece Zeynep'le Silivri'de otelde kaldıklarını, otelden çıktıktan sonra araç içerisinde ayrılmak istediğini söylediğini belirtti.