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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet takvimi 2021: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2021 dini günler takvimi... Diyanet takvimi 2021: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2021 dini günler takvimi... 3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de 3 aylar takvimi oldu. Kandil günleri ve Ramazan ayını da içerisinde barındıran üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? gibi merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz. Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:21
Rahmet dalgalarının başladığı, manevi huzur ve sükunun kalplere doğduğu, ilahi rahmetin coştuğu aylar olarak bilinen üç aylar için hazırlıklar sürüyor. İslam dininde üç aylar, art arda gelen Recep, Şaban ve Ramazan aylarına verilen addır. Günahların afffedildiği ve duaların kabul edildiği üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet tarafından 2021 dini günler takvimi ile kandil ve bayram günlerinin takvimi duyuruldu. Peki, 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kameri takvimine göre, ilahi rahmetin arttığı, huzur ve sükunetin kalplere zuhur ettiği ve rahmet dalgalarının coştuğu üç aylar, 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. Receb ayı içerisinde yer alan Regaib Kandili 18 Şubat Perşembe günü, Miraç Kandili ise 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek.
Şaban ayı 14 Mart 2021 Pazar günü başlayacak. Şaban ayı içerisinde yer alan Berat Kandili 27 Mart Cumartesi günü dualarla idrak edilecek.
Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 13 Nisan Salı günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 8 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimine göre, 2021 yılı Kurban Bayramı arefesi 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 1. günü 20 Temmuz Salı günü başlayacak. 4 gün sürecek Kurban Bayramı 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.