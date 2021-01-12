Diyanet takvimi 2021: 3 aylar ne zaman başlıyor? Regaip Kandili ne zaman, ayın kaçında? 2021 dini günler takvimi...

3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 yılına girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de 3 aylar takvimi oldu. Kandil günleri ve Ramazan ayını da içerisinde barındıran üç aylar için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2021 dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Kandil günleri ne zaman? Ramazan ayı ne zaman başlıyor? gibi merak edilen soruların yanıtına ahaber.com.tr'den yanıt bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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