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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

Müge Anlı'da çözülmeye çalışılan Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti. Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi ve jandarma tarafından her yerde aranan Zehra'nın cesedi, ertesi günü evlerinin arkasında arazide çuvalın içinde bulundu. Aradan geçen 6 yılı aşkın süre içerisinde küçük kızın katili hala bulunamadı. Ailesi Zehra'nın katilinin bulunması için Müge Anlı'ya başvurdu. Canlı yayında ortaya atılan iddialar izleyenleri şoke etti. Peki Zehra Topdağ'ın katili kim? İşte 6 Mart Cuma günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlıda araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağı kim, neden öldürdü? 6 YAŞINDAKİ ZEHRA TOPDAĞ'I KİM, NEDEN ÖLDÜRDÜ?

Giriş Tarihi: 06.03.2020 16:47 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 17:12
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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

Müge Anlı'da araştırılan Zehra Topdağ cinayetiyle ilgili detaylar izleyenleri şoke etti. 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katili yengesi mi yoksa yengesinin sevgilisi mi? Müge Anlı'ya konuşan Topdağ ailesi, Zehra Topdağ'ın cesedi çuvalda bulunmadan 5-6 dakika önce ruhunu teslim ettiğini öğrendiklerini ifade etti. İşte Müge Anlı'da tüyler ürperten olay!

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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

Müge Anlı, küçük Zehra'nın, evden birinin öldürdüğüne dikkat çekti. Çünkü jandarma ekipleri arama yaptığında 6 yaşındaki kız hiçbir yerde bulunamadı ancak komutanın evleri de aramak istemesi üzerine katil korktu ve küçük Zehra'yı öldürüp çuvalın içine koyduktan sonra avluya bıraktı. Bu sebepten de Zehra Topdağ'ın cesedi bulunduğunda yaklaşık 5 - 6 dakika önce can verdiği ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti Ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Şimdi ağabeyleri Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşlerinin katilinin bulunmasını istiyor.

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Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

MÜGE ANLI'YA KONU OLAN ZEHRA TOPDAĞ NASIL ÖLDÜ?

Zehra, kaybolduğu gün evde iki ağabeyinin eşleri ve üvey annesi vardı. Kendi annesi iğne yaptırmak için bir akrabalarına gitmişti. Zehra ise avluda oynuyordu. Zehra'nın kaybolduğu akşam yemeği için toplanılması sırasında fark edildi. Herkes gelmişti ancak Zehra ortalıkta yoktu.