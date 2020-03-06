Müge Anlı’daki Zehra Topdağ cinayeti izleyenleri şoke etti! Ceset çuvalda bulunmadan 5 dakika önce...

MÜGE ANLI'YA KONU OLAN ZEHRA TOPDAĞ NASIL ÖLDÜ?

Zehra, kaybolduğu gün evde iki ağabeyinin eşleri ve üvey annesi vardı. Kendi annesi iğne yaptırmak için bir akrabalarına gitmişti. Zehra ise avluda oynuyordu. Zehra'nın kaybolduğu akşam yemeği için toplanılması sırasında fark edildi. Herkes gelmişti ancak Zehra ortalıkta yoktu.

