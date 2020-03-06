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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması
ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülendi. Akın Akınözü evlilik iddialarına da cevap verdi. Akın Akınözü evlenecek mi? Hercai dizisinin izleyicileri internet üzerinden "Akın Akınözü kaç yaşında?", "Akın Akınözü nereli?" gibi soruları merak edip araştırıyor. Hercai'nin başarılı ismi Akınözü'nün yaşı ise duyanları şaşırttı. İşte ünlü isimlerin yaşları...
Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 20:13
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