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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

ATV'nin sevilen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterini canlandıran Akın Akınözü, sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile birlikte görüntülendi. Akın Akınözü evlilik iddialarına da cevap verdi. Akın Akınözü evlenecek mi? Hercai dizisinin izleyicileri internet üzerinden "Akın Akınözü kaç yaşında?", "Akın Akınözü nereli?" gibi soruları merak edip araştırıyor. Hercai'nin başarılı ismi Akınözü'nün yaşı ise duyanları şaşırttı. İşte ünlü isimlerin yaşları...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 17:16 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 20:13
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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

Hercai'nin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü, önceki akşam sevgilisiyle birlikte görüntülendi.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

Sevgilisi ile evleneceği yönündeki iddiaları yalanlayan Akın Akınözü, "Öyle haberler çıktı, ama şu an için öyle bir şey yok. İlişkimiz çok güzel gidiyor. Her şey yolunda" dedi.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

Rol aldığı dizinin Avrupa'da ve dünyada yoğun ilgi gördüğünü dile getiren oyuncuya, "Star olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

Akınözü, "Sizin starlık tanımınız nedir? Ben oyunculuk yapmaya çalışan bir bireyim. Elimden geldiğince işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum, o kadar" ifadelerini kullandı.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü’den evlilik açıklaması

Hercai dizisinin başarılı oyuncusu Akın Akınözü yaşı ile duyanları şaşırttı. İşte Akın Akınözü ve diğer ünlülerin yaşları...