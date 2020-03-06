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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Günümüzde sağlıklı beslenmenin önemi giderek artarken vücudu pek çok açıdan faydası olan besinlere talep de artıyor. Damar hastalıklarından şeker hastalığına kadar pek çok hastalığa iyi gelen çörek otu ise sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkili oluyor. İşte Peygamber efendimizin müjdelediği bitki olarak bilinen çörek otunun faydaları...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 13:31 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020 13:33
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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Damar hastalıklarını önleyen çörek otu, hazmı da kolaylaştırıyor. Sadece bununla kalmayan çörek otu mantar ve virüslere karşı öldürücü bir etkiye sahip.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Kan şekerini de düşüren çörek otu, solunum borusunu da genişletiyor. Alerjileri önleyen çörek otu, vücudun savunma sistemini dengelemeye de yarıyor.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkileri olan çörek otu, özellikle sinir ve deri hastalıklarıyla birlikte astıma da iyi geliyor.

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Çörek otunun faydaları nelerdir? Peygamber efendimizin müjdelediği bitki…

Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.