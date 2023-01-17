Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Müge Anlı'daki Sedat Özcan ortaya çıkan fotoğraflar ve ses kaydı kan dondurdu. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken eczacı kalfası Halit Bey'in anlattıkları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.