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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Müge Anlı'daki Sedat Özcan ortaya çıkan fotoğraflar ve ses kaydı kan dondurdu. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken eczacı kalfası Halit Bey'in anlattıkları yaşanan vahşeti gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 17.01.2023 13:59
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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Gündeme gelen iddiaların ardından şüphelenilen kuzenin ablası Gülşah sinir krizi geçirdi. Ümit Sedat Özcan hakkında bildiklerini anlatan Gülşah, "Kardeşim istemeden cinayet işlemiş olabilir!" dedi.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi gündeme geldi. Bugün yayına bağlanan bir tanık ise kan donduran iddialar öne sürdü.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Yaklaşık 2 ay önce sırra kadem basan 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

İddialara göre Kubilay, aileyi arayıp "Sedat Bulgaristan'a kaçtı. En son 15 gün önce haber aldım" ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’daki Ümit Sedat Özcan olayında kan donduran görüntü! Darbın fotoğrafı ve ses kayıtları ortaya çıktı

Ümit Sedat'ın ölü görüldüğünü öne süren Mesut isimli bir vatandaş ise canlı yayında kan donduran açıklamalar yaptı.