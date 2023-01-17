Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı 👨‍⚕️ Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı | 45 santimetre bitişik iki kitle

Kadınlarda yumurtalıktan kaynaklı kitlelerin bu kadar büyük olabileceğini de belirten Op. Dr. Purut, "Fakat rahimden kaynaklanan ve bu kadar büyümüş, hastanın diyaframına, göğüs kafesine basacak kadar büyük kitleleri çok nadir görüyoruz. Bu hastamızın kitlesi de oldukça büyük boyuttaydı. Karnının içi tamamen kitle ile doluydu. Yaşam kalitesini artıracak bir ameliyat yaptık. Ameliyatlar bir ekiple yapılıyor. Ben de yönetmeye çalıştığım bu ameliyat sırasında bana eşlik eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erhan Hanlıgil'e ve tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

