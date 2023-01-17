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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

"Ramazan ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Diyanet'in 2023 dini günler takvimini açıklamasıyla birlikte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Konunun ardından vatandaşlar, Ramazan ayının ve ilk oruç gününün hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi...

Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 14:05
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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

Müslüman alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan'a çok kısa bir süre kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlarken ilk oruç günü merak konusu oldu. .Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, "2023 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" İşte, tarihi...

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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

2023 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023 Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayıp 20 Nisan Perşembe günü son bulacak.

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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

23 Mart PERŞEMBE: RAMAZAN BAŞLANGICI

17 Nisan PAZARTESİ: KADİR GECESİ

20 Nisan PERŞEMBE: AREFE

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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

21 Nisan CUMA: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

22 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

23 Nisan PAZAR: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

2023 RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

İslam alemi için önemli yeri olan Ramazan ayı 2023'te Mart ayında idrak edilecek ve Nisan ayında son bulacak. 11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başlarken Diyanet'in dini günler takvimi ile birlikte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği belli oldu. Diyanet'in açıkladığı takvime göre ilk oruç günü 2023 yılında 23 Mart Perşembe gününe denk gelmektedir.