2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?

Müslüman alemi için en önemli ay olan mübarek Ramazan'a çok kısa bir süre kaldı. 11 ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başlarken ilk oruç günü merak konusu oldu. .Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayının ne zaman başlayacağını duyurdu. Peki, "2023 Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlıyor?" İşte, tarihi...