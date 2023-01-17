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2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?
"Ramazan ayı ne zaman?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Diyanet'in 2023 dini günler takvimini açıklamasıyla birlikte Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri belli oldu. Konunun ardından vatandaşlar, Ramazan ayının ve ilk oruç gününün hangi tarihe denk geldiğini merak ediyor. İşte, 2023 Ramazan ayı başlangıç tarihi...
Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:00Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 14:05