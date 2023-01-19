Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki sapkın üfürükçü herkesi çıldırttı. Kendisinden 33 yaş küçük Hilal'i kandırarak kaçıran 51 yaşındaki Süleyman için ekipler harekete geçti. Daha önce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman ise yayın sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. . Müge Anlı ise "13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz?" sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü. İşte detaylar...