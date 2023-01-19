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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! "Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert'teki sapkın üfürükçü herkesi çıldırttı. Kendisinden 33 yaş küçük Hilal'i kandırarak kaçıran 51 yaşındaki Süleyman için ekipler harekete geçti. Daha önce ailesi baskısı nedeniyle eve dönmek istemediğini söyleyen Hilal Baltacı için hekim kontrolünden geçirilmek üzere ekipler yola çıktı. Üfürükçü Süleyman ise yayın sonra ekipler tarafından gözaltına alındı. . Müge Anlı ise "13 Temmuz'da bu kızın manitam dediği kişi siz misiniz değil misiniz?" sorusunu yöneltince aldığı yanıtla bir kez daha çılgına döndü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.01.2023 14:18 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 14:19
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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te kızlarını arayan anne-baba, kızları Hilal Baltacı'yı 50 yaşındaki 'üfürükçü' bir kişinin kaçırdığını öne sürdü. Süleyman isimli şahısla kaçtığı ifade edilen Hilal Baltacı'ya ailesinden 'geri dön' çağrısı geldi. Konya'da yaşanan olayda genç kızın 18 yaşına girdiği gün kaçması da dikkat çekti.

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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

"18 YAŞINDA GENÇ BİR KIZLA EVLENECEĞİM!"

Daha önce farklı şehirlerden kadınları kandırarak imam nikahı kıydığı iddia edilen 51 yaşındaki Süleyman'ın, çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Hilal'le birlikte olan 51 yaşındaki üfürükçünün yakın çevresine "18 yaşında karım olacak, genç kızla evleneceğim" sözlerini kullandığı ifade edildi.

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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Ailesinin 16 gündür ulaşamadığı Hilal Baltacı ile evlenme niyeti olmadığını söyleyen Süleyman, canlı yayında "Ben Hilal'in manevi babasıyım" dedi. Açıklamalarıyla herkesi şaşırtan 51 yaşındaki adam, genç kızın annesini çileden çıkardı.

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Müge Anlı’daki üfürükçü Süleyman için ekipler devrede! Cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkmasın diye...

Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Hilal de annesini suçladı. Annesine, "Sen beni kelepçeyle eve kilitledin" diyen Hilal Baltacı, ailesine dönmeyi reddetti.