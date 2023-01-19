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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

İstanbul'da taksicileri evine yakın noktaya götüren bir kişi, aynı yöntemle sürekli dolandırıcılık yapıyor. Evden para alacağını söyleyerek ara sokak girişinde taksiciyi bekleten şahıs, ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan kaçarak uzaklaşıyor. Taksi şoförlerinin aynı yöntemle defalarca düştüğü o tuzak kamerada.

Giriş Tarihi: 19.01.2023 12:18
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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

Gaziosmanpaşa Küçükköy'de aynı noktada aynı kişi tarafından dolandırılıyor.

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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

Oturduğu mahallede evine yakın bir noktaya taksiyle gelen kişi, üzerinde para olmadığını belirterek "Evden para alıp geleceğim" diyerek araçtan iniyor. Taksiciler araçta beklerken dolandırıcı ise ziline basar gibi yaptığı binanın yanındaki aradan eğilerek kaçıyor.

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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

Defalarca aynı yöntemle taksicilerin kandırılması güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

O taksicilerden biri de Ahmet Vural.

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“Çift kapı” taktiğiyle kabus oldu! Sürekli taksiye biniyor ama hiç ücret ödemiyor

23 yıllık taksici Vural olayı anlatırken, "Uygulama üzerinden yolcu aldım. Gideceği yeri uygulama üzerinden önceden belirttiği için ödeyeceği ortalama ücret öncesinden gözüküyordu. Ortalama 40 lira gözüküyordu. İlk yolcu daha sonra araca iki arkadaşını daha aldı. Adrese götürünce bu sefer başka yere gitmek istediklerini söylediler. Sonra kaçmak için bahane aradıkların fark ettim. Her yere uğradılar. İlk ikisi farklı bir mahallede indi son kişi araçta kaldı. O da bana, 'Evden para alıp geleceğim' dedi. Evi diye bahsettiği binanın önüne gidince ben zile bastığını sandım aslında basmıyormuş, basıyor gibi yapmış. Kendi oturduğum mahalleye getirdiğim için komşumun binası önünde inince güvendim ama kaçtı gitti." dedi.