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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

Müge Anlı'da izleyenleri şaşkına çeviren bir olay konu alınıyor. 22 Nisan 2019 yılında Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde Özkaya ailesine ait ahşap evde çıkan yangında ev kül olurken, olay sırasında evde bulunan 3 kişi ortadan kayboldu. Yangın sonrası yapılan incelemede 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın öldüklerine dair hiçbir belirtiye rastlanılmadı. Aileleri ortadan kaybolan 3 kişiyi bulmak için Müge Anlı'ya başvururken canlı yayında ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. Şüpheliler arasında bulunan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında söylediği sözler sonrası Müge Anlı'nın telefonları kilitlendi. İşte 11 Haziran Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:42 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:46
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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu? GALERİ DEVAM EDİYOR

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evde bulunuyordu. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi.

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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

YANAN EVDEKİ 3 KİŞİYE NE OLDU?

Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi.

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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

Müge Anlı canlı yayınında yangın olayıyla ilgili akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Evde olduğu düşünülen 3 kişinin öldürüldüğü ve ahşap evin yakıldığı iddiaları üzerinde yoğunlaşılırken köyde o dönemde yapılan muhtarlık seçimlerinde iki rakibin de olayın içerisine girmesi ile olaylar karmaşık bir hal aldı.

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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

YANGININ SEBEBİ MUHTARLIK SEÇİMİ Mİ?

Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Müge Anlı'YA başvurdu. Erdal Özkaya anneannesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı. Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

"BU SON ÇAYIN OLUR"

Evde eşi, çocuğu ve annesi olan Erdal Özkaya'nın söylemlerinin yanı sıra olayın yaşandığı gün Yaşar isimli şahsın Nurten Özcan'a son kez çayını içelim söylemleri olayın içerisinden çıkılmaz bir hal almasına neden oldu. Yangının çıktığı esnada köye lüks bir arabanın girdiği ve evde Özkaya ailesine ait olan 3 kişinin kaçırılmış olabileceği veya Nurten Özkaya'nın başka biriyle kaçmış olabileceği iddiaları üzerinde duruluyor.