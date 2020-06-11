Müge Anlı’daki sözleri telefonları kilitledi! Sinop’taki yangında kaybolan 3 kişiye ne oldu?

YANGININ SEBEBİ MUHTARLIK SEÇİMİ Mİ?

Nurten Özkaya'nın eşi Erdal Özkaya kafasındaki soru işaretlerinin giderilmesi için Müge Anlı'YA başvurdu. Erdal Özkaya anneannesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı. Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.