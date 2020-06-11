BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 B��M aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Haftanın indirimlerini incelediğimizde züccaciye, teknoloji ve tekstil ürünlerinin dikkat çektiği görülüyor. Kataloğa damga vuracak kampanyalar arasında plaj ürünleri yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? BİM 12 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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