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Haberler Galeri BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 B��M aktüel ürünler kataloğunda neler var?

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Birbirinden muhteşem ürünlerin yer aldığı BİM kataloğunu sizler için sayfamızda derledik. Haftanın indirimlerini incelediğimizde züccaciye, teknoloji ve tekstil ürünlerinin dikkat çektiği görülüyor. Kataloğa damga vuracak kampanyalar arasında plaj ürünleri yer alıyor. Peki, BİM'de cuma günü hangi ürünler olacak? BİM 12 Haziran kampanyaları neler? İşte BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 17:58
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BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? GALERİ DEVAM EDİYOR

BİM 12 Haziran 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. BİM marketlerin cuma günü indirimlerini heyecanla bekleyen vatandaşlar, güncel indirimleri araştırmaya başladılar. Markete gitmeden önce kampanyalı ürünler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız sizler için derlediğimiz sayfamızı inceleyebilirsiniz. BİM'de bu hafta çeşit çeşit ürünler yer alacak. Peki, BİM'de cuma indirimleri neler? BİM 12 Haziran kataloğunda hangi ürünler olacak? İşte BİM 12 Haziran indirimleri...

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BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
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BİM'den plaj ürünleri sürprizi! 12 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?