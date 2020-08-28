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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında yeni itiraflar geldi. Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami'nin kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgu altına alınan Yasin'in cinayeti itiraf etmesinin ardından Şiar'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar...

Giriş Tarihi: 28.08.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 13:14
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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

Annesi Gülüzar Amanet ve üvey babası Hami Kıcı ile yaşadığı evde 4 ay önce çıkan yangında hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Müge Anlı'nın araştırdığı Şiar Kılıç olayıyla ilgili Gülüzar Amanet'ten gelen itiraf üzerine Hami ve Gülüzar canlı yayında gözaltına alınmıştı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

İLK İTİRAF SORGUDA GELDİ!

Şiar Kılıç cinayetinde ilk itirafı gözaltı alınan Hami Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı'dan geldi. Abisini, Şiar'ı döverken gördüğünü ifade eden Yasin Kıcı, evi Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in birlikte yaktığını itiraf etti.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında cinayetle ilgili kahreden yeni detayları anlattı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın, annesi Gülüzar'ı kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini açıkladı. Yasin Kıcı'nın ifadesine göre; Hami Kıcı, Gülüzar Amanet'e şiddet uyguladığı sırada Şiar Kılıç araya girdi. Şiddetli bir şekilde dayak yiyen Şiar Kılıç, o halde evdeyken, anne Gülüzar ve sevgilisi Hami, hastaneye gitti. Hastanede ağlayan Hami'yi gören doktor ise soruşturmanın seyrini değiştiren ifadesi ile 4 ay önce yangında yanarak öldüğü iddia edilen Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki sorguları biten zanlılar adliyeye sevk edildi. Hami Kıcı'nın annesi Emine Kıcı adliye çıkışında Müge Anlı ekibine yaptığı açıklamada, Şiar'ın ölümünü sakladığı için pişman olduğunu, bugüne kadar korkudan sustuğunu söyledi.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…

Geçtiğimiz Nisan ayında çıkan yangında evde yanarak can veren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümünü şüpheli bulan baba Samet Kılıç, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.