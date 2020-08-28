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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayında yeni detaylar ortaya çıktı! 9 yaşındaki Şiar annesini kurtarmaya çalışırken…
Müge Anlı'daki Şiar Kılıç olayında yeni itiraflar geldi. Türkiye'yi dehşete düşüren 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüne ilişkin ortaya çıkan yeni detaylar dehşete düşürdü. Hami Kıcı ve Gülüzar Amanet'in canlı yayında gözaltına alınmasının ardından Hami'nin kardeşi Yasin ve annesi Emine Kıcı da gözaltına alınmıştı. Emniyette sorgu altına alınan Yasin'in cinayeti itiraf etmesinin ardından Şiar'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 28.08.2020 13:02 Güncelleme Tarihi: 28.08.2020 13:14
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