ANNESİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIRKEN...

Müge Anlı, bugünkü canlı yayında cinayetle ilgili kahreden yeni detayları anlattı. 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın, annesi Gülüzar'ı kurtarmak isterken hayatını kaybettiğini açıkladı. Yasin Kıcı'nın ifadesine göre; Hami Kıcı, Gülüzar Amanet'e şiddet uyguladığı sırada Şiar Kılıç araya girdi. Şiddetli bir şekilde dayak yiyen Şiar Kılıç, o halde evdeyken, anne Gülüzar ve sevgilisi Hami, hastaneye gitti. Hastanede ağlayan Hami'yi gören doktor ise soruşturmanın seyrini değiştiren ifadesi ile 4 ay önce yangında yanarak öldüğü iddia edilen Şiar Kılıç'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı.