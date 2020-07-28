Müge Anlı’daki Şiar Kılıç cinayetinde şok detaylar! Stüdyoyu terk etti

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç geçtiğimiz Nisan ayında yangın çıkan evde mahsur kalmış ve hayatını kaybetmişti. Şiar'ın ölümüyle ilgili anne Gülüzar Amanet'ten şüphelenen baba Samet Kılıç oğlunun ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istemişti. Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet ve Hami Kıcı'nın çelişkili ifadeleri üzerlerindeki şüpheyi arttırırken ortaya çıkan yeni detaylar şoke etti. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar…