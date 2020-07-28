BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu: Taşınabilir hoparlör ve tıraş makinesi dikkat çekiyor!

BİM 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. BİM marketlerin salı kampanyaları dikkat çekiyor. Televizyon, taşınabilir mikrofonlu hoparlör, ahşap kollu metal sandalye, gaming/çalışma masası, taşınabilir şarj aleti, smart drone, şarjlı masa üstü vantilatör, katlanabilir elektrikli alüminyum kick scooter, kek kalıbı gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte 29 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 28.07.2020 17:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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