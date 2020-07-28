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Haberler Galeri Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

Yıllık izin tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir konu. Yıllık izinle ilgili bilinmesi gereken nelerdir? Çalışanların izinlerle ilgili yasal hakları nelerdir? Yıllık ücretli izin çalışanın önemli bir hakkı. Peki izin nasıl kullanılacak? Parası alınabilecek mi? Yol izni nedir? İzin kaç gün kullanılır? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yıllık izinle ilgili tüm soruları cevapladı.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:39
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle yıllık ücretli izinle ilgili tartışmalar artıyor. En çok merak edilenlerin başında ise "İzin kullanmayıp parasını alabilir miyim" sorusu geliyor. İşte Yıllık izinlerle ilgili sizden gelen soruların cevapları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

1) Yıllık ücretli izin kimin hakkı ve nasıl belirlenir?

Tüm çalışanların yıllık izin hakkı vazgeçilmez bir hak. İşçilerin yıllık izin için en az bir yıl çalışmaları gerekiyor. Aynı işyerinde çalışma süresi henüz bir yılı dolmamış olanlar izin kullanamıyor.

1-5 yıl arası çalışanlar en az 14 gün, 5-15 yıl arası en az 20 gün, 15 yıl ve daha fazlası için en az 26 gün izne hak kazanır. 50 yaş üstü ve 18 yaş altı çalışanların izinleri 20 günden az olamıyor. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün artırılarak uygulanır.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

2) Bir yıldan az çalışan izin yapamaz mı?

Yasa gereği 1 yılını doldurmayan bir çalışan izin kullanamıyor. Fakat işveren isterse işçilerine 1 yıl dolduktan sonra hak edeceği izin günlerini avans olarak kullandırabilir. Burada iznin tamamı da bir bölümü de kullandırılabilir. Bu tamamen işveren ile işçi arasındaki anlaşmayla gerçekleşiyor. Ancak yasal olarak bir yılı doldurmayan çalışan izin kullanamıyor.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

3) Bir yıllık süre nasıl hesaplanıyor?

Yıllık izin için gerekli 1 yıl hesaplanırken işyerinde bulunulan tüm zamanlar dikkate alınır. Yani deneme süresi de bu 1 yıla dahil edilir. Doğum izni gibi yasal izinler de 1 yıllık süre hesabına katılır.

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Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!

4) Part-time çalışanlar izin yapar mı?

Part-time çalışan işçilerin izin için gerekli 1 yıllık süreleri de işe başladıktan sonra geçen zaman olarak hesaplanır. Çalışmadıkları günler de bu hesabın içindedir. Yani ilk işe başladıkları tarihten bu yana 1 yıl geçip geçmediğine bakılır. Kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz.