ANA SAYFA
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
Yıllık izin tüm çalışanları yakından ilgilendiren bir konu. Yıllık izinle ilgili bilinmesi gereken nelerdir? Çalışanların izinlerle ilgili yasal hakları nelerdir? Yıllık ücretli izin çalışanın önemli bir hakkı. Peki izin nasıl kullanılacak? Parası alınabilecek mi? Yol izni nedir? İzin kaç gün kullanılır? Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem yıllık izinle ilgili tüm soruları cevapladı.
Giriş Tarihi: 28.07.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 16:39
- 1
- 16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
- 2
- 16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
- 3
- 16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
- 4
- 16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!
- 5
- 16
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yıllık izin kullanacaklar dikkat!