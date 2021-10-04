04 Ekim 2021, Pazartesi
Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç cinayetin baş şüphelisi Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesinde yaşananları tek tek anlatan Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte Şen kardeşler cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:50
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