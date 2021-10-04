Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

Hatay'da işlenen Şen kardeşler cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya devam edildi. Satır ve bıçaklarla saldırıya uğrayan kardeşleri kim ya da kimlerin katlettiği henüz çözülemezken önemli gelişmeler yaşandı.

