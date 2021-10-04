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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç cinayetin baş şüphelisi Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesinde yaşananları tek tek anlatan Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte Şen kardeşler cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler...

Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:43 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 12:50
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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

Hatay'da işlenen Şen kardeşler cinayeti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya devam edildi. Satır ve bıçaklarla saldırıya uğrayan kardeşleri kim ya da kimlerin katlettiği henüz çözülemezken önemli gelişmeler yaşandı.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

VAHŞETİN YAŞANDIĞI EVE GİTTİ

80 yaşındaki Hüseyin Şen ile 83 yaşındaki Mehmet Şen'in bakıcısı Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesini tek tek anlatan Emel Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin detayları

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

CİNAYET EVİNDE TEK TEK ANLATTI

Hüseyin ve Mehmet Şen kardeşler, yaşadıkları evde hunharca katledildi. Kardeşlerin yakınları ise cinayeti evin bakıcısı Emel Cengiz'in işlediğini iddia etti.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

Cinayetin sır ismi olan bakıcı Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti.

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Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Baş şüpheli dehşet gecesi yaşananları tek tek anlattı

HER İFADESİ FARKLI

O gece balkonda uyuduğunu belirten bakıcı "Uyuduğumda bu kapı kilitliydi. Gece kalktığımda ise açıktı. Tuvalete girmek için eve girdiğimde saldırıyı fark ettim. Bütün kapılar açıktı" dedi.