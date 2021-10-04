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Hatay'daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile katliamı yaşandı. Turgay Mert, eşi Aynur Mert'i ve çocukları Aleyna Mert ile Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:03
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Hatay’daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'daki aile katliamı Türkiye'yi sarstı. Eşi ve çocuklarını hunharca öldüren cani adam tutuklandı. Baba ve oğlun son görüntüleri ortaya çıktı. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşandı.

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Hatay’daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Aynur Mert'in (41) evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evden kimseye ulaşamayınca itfaiye yardımıyla içeri girdi. Polis içeri girdiğinde acı tabloyla karşılaştı. Anne Aynur Mert (41) ve çocukları Aleyna Mert (16), Ahmet Ali Mert'in (14) cansız bedenlerini buldu.

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Hatay’daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Anne ve çocuklarının cansız bedenlerinin bulunduğu eve gelen Cumhuriyet Savcısı, olay yeri polisleriyle beraber incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından anne ve çocuklarının cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Hatay’daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Ölen kişilerin yakınlar ise acı haberi alır almaz olay yerine geldi. Yakınları evin önünde gözyaşlarına boğuldu. Yapılan ilk incelemenin arından ölen anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü düşünülürken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsiyle belirleneceği öğrenildi.

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Hatay’daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evinde karısı ile 2 çocuğu ölü bulunan şüpheli Osmaniye'de gözaltına alındı. Yaşanan olayla ilgili İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay sırasında firari olarak değerlendirilen şüpheli Turgay Mert'in peşine düştü. Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaşılan Turgay Mert, polisin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste gözaltına alınarak İskenderun'a getirildi.