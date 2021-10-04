Hatay'daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile katliamı yaşandı. Turgay Mert, eşi Aynur Mert'i ve çocukları Aleyna Mert ile Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı.