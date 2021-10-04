04 Ekim 2021, Pazartesi
Hatay'daki aile katilamında yeni detay! Öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
Hatay'da geçtiğimiz günlerde korkunç bir aile katliamı yaşandı. Turgay Mert, eşi Aynur Mert'i ve çocukları Aleyna Mert ile Ahmet Ali Mert'i katletti. Korkunç olayın ayrıntıları ise tüyler ürpertti. Tüm ailesini katleden Turgay Mert'in öldürdüğü oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 04.10.2021 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.10.2021 13:03
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