Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde flaş gelişme! Şen ailesinin bakıcısı olay yerinde

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Şen kardeşler cinayetinde önemli gelişmeler yaşandı. 80 yaşındaki Hüseyin Şen ve 83 yaşındaki Mehmet Şen'in ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Korkunç cinayetin baş şüphelisi Emel Cengiz, bir yıl sonra vahşetin yaşandığı eve gitti. Dehşet gecesinde yaşananları tek tek anlatan Cengiz, gözyaşlarını tutamadı. İşte Şen kardeşler cinayetinde yaşanan yeni gelişmeler...

Emel Hanım mutfaktan su aldıktan sonra balkona geri çıktığını, oralarda hiçbir şey olmadığını, balkona gelince kapıyı kapattığını, uyuduğunu, ikinci defa da Fatma Hanım'ın sesine uyandığını, 5 buçuk gibi tuvalete gittiğini, kapının anahtarla birlikte aralık olduğunu gördüğünü, "Namaza mı gittiler acaba" dediğini anlattı. Emel Hanım, içeriye girince küçük tuvalete hiç bakmadığını ama ara holde ceketi gördüğünü, ne oldu diye düşündüğünü, Mehmet Bey ve Hüseyin Bey'i gördüğünü, şok olduğunu söyledi.