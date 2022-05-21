Müge Anlı'daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Savaş Aydoğan'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 12 gün sonra olayla ilgili ifadesi alınan Cem Tuna'nın da ortaya kaybolmasıyla ilgili Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. gözaltına alınmıştı. Sırlarla dolu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.