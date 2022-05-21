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Müge Anlı'daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Savaş Aydoğan'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 12 gün sonra olayla ilgili ifadesi alınan Cem Tuna'nın da ortaya kaybolmasıyla ilgili Aydoğan'ın sevgilisi Merve E. gözaltına alınmıştı. Sırlarla dolu olayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 14:00 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 14:01
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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Savaş Aydoğan'ın kaybıyla ilgili yeni gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan kuaför Savaş Aydoğan, 25 Nisan'da kayboldu. Ev sahibi Cemal Tuna, Aydoğan'a ulaşamayınca, onun kız arkadaşı Merve E. ve oğlu Cem Tuna'ya durumu sordu.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Merve E., Aydoğan'ın Sivas'a babasından kalma eski evi onarmaya gittiğini, aracını da Sakarya'da bıraktığını söyledi. Bunun üzerine emekli polis Cemal Tuna, Merve E. ve oğlundan Aydoğan'ın ailesinin telefon numarasını istedi, ancak ikisi de vermek istemedi.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Yaşanan tartışmanın ardından Cemal Tuna'nın oğlu Cem, Savaş Aydoğan'ın ailesine durumu bildirdi.

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Müge Anlı’daki Savaş Aydoğan olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Aydoğan'ın annesi, Merve E. ve Cem Tuna polis merkezine giderek ifade verdi. Cem Tuna da ifade verdikten sonra 7 Mayıs günü kayboldu. Cemal Tuna, oğlu için kayıp başvurusunda bulundu.