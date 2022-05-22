Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

Dünyanın farklı yerlerinde daha önce belki hiç karşılaşmadığımız korkunç hastalıklar var. Kimileri bu şekilde yaşamaya alışmış olsa da kimileri için hayat gerçekten zor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 06:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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