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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

Dünyanın farklı yerlerinde daha önce belki hiç karşılaşmadığımız korkunç hastalıklar var. Kimileri bu şekilde yaşamaya alışmış olsa da kimileri için hayat gerçekten zor. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 55 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip.

Giriş Tarihi: 22.05.2022 06:50 Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 06:51
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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

ELLERİNDE BAŞLADI TÜM VÜCUDUNU SARDI

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yaşayan 53 yaşındaki Sandra De Santos, Nörofibromatozis (NF) hastalığından gençlik yıllarından bu yana muzdarip.

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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

Bu hastalık yüzünden vücudundaki kabarcıklıklarla yaşamayı öğrenen De Santos'un vücudu görünüşte ürkütse de mücadelesi takdire şayan.

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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

17 yaşında, 3 çocuğunun babası Jose ile evlenen Sandra De Santos'un aşktan yana şansı gülmüş. Jose, eşine deliler gibi aşık olduğunu söylüyor.

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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

10'lu yaşlarda 20'lerin başında ortaya çıkan duyma kaybı genlikle ilk semptomdur.

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Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! Herkes korkarak bakıyor

NF1'in Nörofibromatozisin en sık tipi olması itibari ile bu yönergelerdeki medikal bilgi NF1'e odaklanmıştır. Tabiî ki temel fikir bu ağı genişletmek ve mümkün olduğunca NF2 ile etkilenen bireylerin takip edilmesine yönelik tavsiyeleri de bir araya getirmektir.