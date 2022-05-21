Heybeliada'da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

Heybeliada'da bir yıl arayla çıkan iki büyük yangında 13 hektar alan küle dönmüştü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı. Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı.