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Heybeliada'da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

Heybeliada'da bir yıl arayla çıkan iki büyük yangında 13 hektar alan küle dönmüştü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı. Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi. Boy atan fidanlar sayesinde bölge kurak bir görüntüden kurtulup, eskisi gibi yeşile dönmeye başladı.

Giriş Tarihi: 21.05.2022 12:41 Güncelleme Tarihi: 21.05.2022 12:43
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Heybeliada’da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

İstanbul'da son yılların en büyük orman yangını Heybeliada'da 21 Ağustos 2021'de çıktı.

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Heybeliada’da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

Birçok ilçeden itfaiye aracı adaya götürülürken havadan da yangına müdahale edildi.

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Heybeliada’da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

Yangında 7,2 hektar ormanlık alan kaybedildi. Yanan bölgenin hemen bitişiğindeki bölge ise 12 Temmuz 2020 tarihinde yanmıştı.

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Heybeliada’da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

O yangında ise 6 hektarlık orman küle döndü. Yanan bölgeler küllerden arındırıldı.

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Heybeliada’da yanan alanlar yeşile dönmeye başladı! 13 hektar küle dönmüştü

Her iki alana da Orman Bakanlığı Genel Müdürlüğü tarafından fidanlar dikildi.