Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Müge Anlı'daki Arif Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Attığı mesajlarla Arife Gökçe'yi taciz eden ve çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulundu. Müge Anlı'nın ekibi tarafından yakalanan Sinan önemli bir itirafta bulundu. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu.