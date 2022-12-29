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Haberler Galeri Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Müge Anlı'daki Arif Gökçe'nin şüpheli kaybında yeni gelişmeler yaşandı. Attığı mesajlarla Arife Gökçe'yi taciz eden ve çelişkili açıklamalarıyla şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan gergin anların yaşandığı yayının ardından kaçma girişiminde bulundu. Müge Anlı'nın ekibi tarafından yakalanan Sinan önemli bir itirafta bulundu. Kayıp Arife Gökçe'nin oğlu Tufan Gökçe ile karşı karşıya gelen Sinan Sardoğan'ın tahrikleri Müge Anlı da dahil olmak üzere herkesin sinirlerini bozdu.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:28 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 13:32
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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe'nin kaybında şüphelerin odağında olan Sinan Sardoğan'ın taciz ettiği kadınlardan ihbar yağdı. Tüm Türkiye'yi çıldırtan sapık kaldığı otelden kaçmaya çalışırken Müge Anlı ekibi tarafından yakalandı. Açıklamalarıyla herkesi çılgına çeviren Sinan yayın sırasında önemli bir itirafta bulundu. İşte yaşananlar...

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Beş çocuk 12 torun sahibi Arife Gökçe, 17 Aralık'ta Tokat'ta sırra kadem bastı. Eşinin öldürüldüğünden şüphelenen Fikri Gökçe ise Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Fikri Bey, aynı köyde yaşadıkları Sinan isimli kişinin eşine cinsel içerikli mesajlar atarak rahatsız ettiğini anlattı. İddiaların odağındaki Sinan'ın Arife Hanım'ın oğullarından birinin sınıf arkadaşı olduğu anlaşıldı. Öte yandan Sinan'ın Arife Gökçe dışında birçok kadına mesaj attığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Sinan'ın kardeşi Serap Bayrak ise bugünkü canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Serap Hanım, "Kardeşim bana 'Çirkin mesajları Kadir ile birlikte attık' dedi. 7 24 Kadir Sinan ile kalıyormuş.

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Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan Türkiye’yi çıldırttı! Kaçmaya çalışırken yakalandı her şeyi itiraf etti

Allah onu bildiği gibi yapsın utanmaz. Kadir kafasına vurdu dedin ya! Benim yüreğim sızlıyor. Günlerdir ağlıyorum" dedi.