Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

"NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BİR GÜN GELİRLERSE ÇAYIMIZI DA İÇSİNLER"

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler.