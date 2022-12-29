29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül'ün başrollerini paylaştığı "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlıkları sırasında mahalle sakinleri ile set çalışanları arasında tartışma çıktı. Karşılıklı küfürleşmeler sonrası mahalledeki gençler rambo bıçağı ve palalarla set çalışanlarına saldırdı.

Giriş Tarihi: 29.12.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 14:09
  • 1
  • 6
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

Kartal'da çekimleri devam eden "Gecenin Ucunda" dizisinin setine rambo bıçağı ve palalarla saldırı düzenlendi. Set çalışanları ile çekimin yapıldığı mahallede yaşayan gençler arasında çıkan kavga, mahalle sakinlerinin araya girmesiyle sona erdi. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 6
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

KÜFÜRLEŞME NEDENİYLE TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal'da "Gecenin Ucunda" dizisinin çekim hazırlığında mahallenin gençleriyle set çalışanları arasında küfürleşme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

  • 3
  • 6
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay yerinden uzaklaşan gençler kurulan seti kısa süre sonra palalar ve rambo bıçaklarıyla basarak set çalışanlarına saldırdı. Mahalle sakinlerinin araya girmesiyle kavga son bulurken korku dolu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye yansıdı.

  • 4
  • 6
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

Yaşanan kavga nedeniyle çekim iptal edilirken, filmin başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün çekim alanına yaşanan olaylardan dolayı gelmediği öğrenildi. Öte yandan mahalle sakinleri Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'ya seslenerek mahallelerini ziyaret etmelerini istedi.

  • 5
  • 6
Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül’ün oynadığı dizinin setine palalı ve rambo bıçaklı saldırı!

"NESLİHAN ATAGÜL VE KADİR DOĞULU BİR GÜN GELİRLERSE ÇAYIMIZI DA İÇSİNLER"

Dükkanında çekim yapılacak olan esnaf Erhan Gül, "Dün öğlen civarı burada dizi çekimi vardı. Mahallenin gençleri ile set çalışanları arasında tartışma oldu. Karşılıklı küfürleşmeler oldu. 5 dakika geçince mahalledeki gençler bıçakla pala ile geldiler. Set ekibi de kendini savunmak için saldırdı. Gençler kaçtı. Set ekibi de çekimi iptal ederek buradan ayrıldı. Rambo bıçağı, pala ile gelmişti gençler.