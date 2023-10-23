23 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Nevrigül Alan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı halde bulundu. Ölümünün cinayet olabileceği şüphesi üzerinde durulurken oklar Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'ye çevrildi. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Nazmiye'nin ablası ortadan kaydolduktan sonra yaptığı paylaşımlar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:38
  • 1
  • 20
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Müge Anlı'da günlerdir konuşulan Nevrigül Alan olayında son dakika gelişmeleri yaşandı. 46 gündür kayıp olan Nevrigül Alan'dan uzun süredir haber alınamıyordu. Kızlarının canından endişe ettiklerini söyleyen aile üyeleri gelen acı haberle sarsıldı. Evli ve 2 çocuk annesi 22 yaşındaki genç kadının cesedi Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bahçesinde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Olaya ilişkin sır perdesi aralanmaya devam ederken, Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye tüm şüpheleri üstüne topladı. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyledi.

  • 3
  • 20
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Nazmiye, "Ablam tek başına giyiniyordu, hazırlanıyordu ve evden gidiyordu." dedi.

  • 4
  • 20
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Nevrigül'ün annesi bu iddialar üzerine, "Yalan söyleme Nazmiye. Benim kızım öyle bir şey yapmaz. Benim kızım çok gezmezdi. O yardım paraları ile geçiniyordu" dedi.

  • 5
  • 20
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...

Sözler üzerine sinirlenen Nazmiye, "Hepiniz benden şüphelendiniz. Ben aynı yatakta yattığım ablamı mı öldüreceğim? Hepinizden kurtulacağım. Katil ortaya çıksın ben alıp başıma gideceğim. Remzi'nin ablamın başkaları ile ilişkiye girdiğinden haberi var" ifadelerini kullandı.