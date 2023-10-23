HaberlerGaleriMüge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan ölümünde çirkin iddialar! Kardeşi Nazmiye’nin parmağı mı var? Para karşılığı...
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan Nevrigül Alan, Bursa'nın Gemlik ilçesinde zeytinlik bir alanda ağaca asılı halde bulundu. Ölümünün cinayet olabileceği şüphesi üzerinde durulurken oklar Nevrigül'ün kardeşi Nazmiye'ye çevrildi. Ablasının başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişki yaşadığını söyleyen Nazmiye'nin ablası ortadan kaydolduktan sonra yaptığı paylaşımlar ise ağızları açık bıraktı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.10.2023 14:38Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 14:38