İstanbul’da aile dehşeti! Kendisini yaralayan kocasını bıçakladı

KAĞITHANE POLİSİ HASTANEDE GÖZALTINA ALDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği polisleri, eşini bıçaklayan Nuray Y.'yi tedavisinin ardından gözaltına aldı. İlk kavganın yaşandığı evde arama yapan polis, olayda kullanılan bıçağı da ele geçirdi. Ardından emniyete götürülen kadının burada ifadesi alındı. Nuray Y. ifadesinde, eşi ile daha öncesinde ikamette tartıştığını kendisini darp ettiğini ve sol kolundan yaraladığını daha sonra eşinin aşağı indiğini ve kendisinin de mutfaktan bıçak alarak eşinin yanına indiğini sokakta kavgaya devam ettiğini söyledi.