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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Kayseri'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick boksçu Buket Kaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:36 Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:36
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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi Nalçık Bulvarı'nda meydana geldi. R.Ö. yönetimindeki 50 ADC 978 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden K.Ö. yönetimindeki 03 ABN 358 plakalı patates yüklü TIR'a arkadan çarptı.

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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Öte yandan hayatını kaybeden Buket Kaya'nın, Wushu Kung Fu dalında Avrupa Şampiyonu milli sporcu olduğu ortaya çıktı. Kaya'nın, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı, geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olduğu öğrenildi.

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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu belirtildi.

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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Otopsi işlemleri süren Kaya'nın cenazesinin Talas ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Yaralıların ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.