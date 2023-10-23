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Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayseri'de TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick boksçu Buket Kaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, 'Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Giriş Tarihi: 23.10.2023 16:36Güncelleme Tarihi: 23.10.2023 16:36