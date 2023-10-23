Milli kick boksçu Buket Kaya trafik kazasında hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobildeki Buket Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan R.Ö. ile M.T. de Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR şoförü K.Ö. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.