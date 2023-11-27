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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, 47 gün sonra ağaca asılı halde bulunmuştu. Olay yerinde bulunan deliller, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmişti. Müge Anlı, Nevrigül Alan ile ilgili sıcak gelişmeyi aktarınca stüdyoda kıyamet koptu. Gözyaşlarına boğulan anne, kızının katillerini bulabilmek için yardım istedi. İşte Müge Anlı'daki Nevrigül Alan olayıyla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:04
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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

Müge Anlı'nın kayıp olarak aradığı 22 yaşındaki Nevrigül Alan, kaybının 47. gününde bir zeytin ağacına asılı halde bulunmuştu. Cinayet şüphesi üzerinde durulan ölümle ilgili yeni gelişme yaşandı.

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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada "Henüz 22 yaşındaydı. Ben gençlerin yanına ölüm kelimesini yakıştıramıyorum. 16'sında kaçarak evlendi. Eş oldu, anne oldu, 2 çocuk sahibi oldu. 2 Eylül Cumartesi günü de Bursa, Gemlik'ten kayboldu. Aile buraya kaybını aramaya gelmişti. Fakat ne yazık ki bir zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu." ifadelerini kullandı.

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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

Müge Anlı Nevrigül Alan'ın ölümüne dair otopsi sonucunu ve Cumhuriyet savcısının raporunu canlı yayında aktardı

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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

"KESİN ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ"

Olay yeri inceleme ve otopsi sonucuna göre genç kadının ölümünün ardından aradan 47 gün geçmesi ve cesedin çürümesi sonucunda cinayete dair bir delil bulunamadığını belirten ünlü gazeteci şu açıklamayı yaptı:

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Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

"Çünkü Nevrigül'ün kesin ölüm nedeni tespit edilemedi. Biliyorsunuz, kaybından 47 gün sonra bulundu. Ne yazık ki cesette çürümeler olduğu için, herhangi bir DNA ya da parmak izine rastlanılmadı."