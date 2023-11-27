Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı

Müge Anlı, canlı yayında yaptığı açıklamada "Henüz 22 yaşındaydı. Ben gençlerin yanına ölüm kelimesini yakıştıramıyorum. 16'sında kaçarak evlendi. Eş oldu, anne oldu, 2 çocuk sahibi oldu. 2 Eylül Cumartesi günü de Bursa, Gemlik'ten kayboldu. Aile buraya kaybını aramaya gelmişti. Fakat ne yazık ki bir zeytin ağacına asılı halde ölü olarak bulundu." ifadelerini kullandı.