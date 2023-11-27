27 Kasım 2023, Pazartesi
Müge Anlı’daki Nevrigül Alan olayında flaş gelişme! Annesi feryat figan ağladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp olarak aranan 22 yaşındaki Nevrigül Alan, 47 gün sonra ağaca asılı halde bulunmuştu. Olay yerinde bulunan deliller, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesini gündeme getirmişti. Müge Anlı, Nevrigül Alan ile ilgili sıcak gelişmeyi aktarınca stüdyoda kıyamet koptu. Gözyaşlarına boğulan anne, kızının katillerini bulabilmek için yardım istedi. İşte Müge Anlı'daki Nevrigül Alan olayıyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 12:04
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16