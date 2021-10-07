HaberlerGaleriKonya'daki Çamlıca Mahallesi'nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor
Konya'daki Çamlıca Mahallesi'nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde 1990'lı yıllarda çevre ilçelere tarım işçisi olarak giden mahalleli, 15 yıl önce başlayan çilek üretimiyle kendi işlerinin patronu oldu. İlçe genelinde 10 bin dekarda üretilen çilek, ihraç edilmeye de başlandı.
Giriş Tarihi: 07.10.2021 17:04Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 17:04