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Konya'daki Çamlıca Mahallesi'nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesinde 1990'lı yıllarda çevre ilçelere tarım işçisi olarak giden mahalleli, 15 yıl önce başlayan çilek üretimiyle kendi işlerinin patronu oldu. İlçe genelinde 10 bin dekarda üretilen çilek, ihraç edilmeye de başlandı.

Giriş Tarihi: 07.10.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 07.10.2021 17:04
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Konya’daki Çamlıca Mahallesi’nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

Konya'nın Hüyük ilçesinde, 1990'lı yıllarda çevre il ve ilçelere tarım işçisi olarak giden mahalle sakinleri, yaklaşık 15 yıl önce başlayan organik çilek üretimi ile tersine göç yaşadı.

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Konya’daki Çamlıca Mahallesi’nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

Hüyük'e bağlı Çamlıca Mahallesi'nde yıllar önce geçimlerini sağlamak için çocuklarıyla pancar söküm işi için çevre ilçelere gidenler, devlet desteklerinin yanı sıra bölgeye yapılan sulama yatırımlarının ardından kendi topraklarında çilek üretimine başladı.

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Konya’daki Çamlıca Mahallesi’nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

Yerleşim merkezinde coğrafi işaret tescil belgesinin alınmasıyla daha da değer kazanan ve yurt dışına da gönderilmeye başlanan çilek yöre sakinlerinin yüzünü güldürdü.

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Konya’daki Çamlıca Mahallesi’nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, Hüyük ilçesinin Çavuş Mahallesi'nde 1990'lı yıllarda başlayan çilek üretiminde ilçe genelinde 10 bin dekara ulaşıldığını söyledi.

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Konya’daki Çamlıca Mahallesi’nin kaderi değişti! Bir dönüm 15 bin lira kazandırıyor

Çilek üretiminin her yıl arttığını ifade eden Tingiş, "Özellikle Çamlıca Mahallemizde vatandaşlarımız, köylülerimiz, hemşerilerimiz Konya ve büyük ilçelere tarım işçisi olarak gidiyorlardı. O bölgelerde çalışıyorlardı. Şu anda, çileğin girmesiyle özellikle Çamlıca mahallemizde bin dekarın üzerine çıkan üretimimizle beraber, köylülerimiz, üreticilerimiz artık işçiliğe gitmiyorlar." dedi.