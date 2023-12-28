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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

13 Aralık'ta ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni 12 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. İsa Dumlu ile birlikte Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç ve Dumlu'nun ortağı Yüksel gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken İsa Dumlu'dan bir itiraf daha geldi. Verdiği ilik ifadeyi değiştirerek cinayeti kendi başına işlemediğini ve suç ortağı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2023 12:43
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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Canlı yayında cinayeti itiraf eden İsa Dumlu, savcılıktaki ifadesinin ardından suç ortağının kim olduğunu da açıkladı. İşte son yaşanan gelişmeler…

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

13 Aralık'ta aracını yol ortasında bırakarak ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun yanında yüklü miktarda para olması nedeniyle eski eşinden şüpheleniliyordu.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

Mustafa Hakkulu'nun ihanet ve para mevzuları yüzünden öldürülmüş olabileceği konusu programda gün yüzüne çıkmıştı.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

Mustafa Hakkulu'nun ailesi, eski eş Bengül ile yüzleşirken ihanet iddiaları da programa damga vurmuştu.

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Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

İnternet üzerinden tanıştığı kişilerle daha önce çok kez Mustafa'yı aldatan ve parası bittiğinde de yeniden barışan Bengül yüzünden oğullarının öldürülmüş olabileceğini söylemişti.