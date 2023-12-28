Müge Anlı’daki Mustafa Hakkulu cinayetinde flaş gelişme! İsa Dumlu suç ortağını itiraf etti

13 Aralık'ta ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'nun cansız bedeni 12 gün sonra dere yatağında bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan İsa Dumlu, arkadaşını öldürdüğünü itiraf etmişti. İsa Dumlu ile birlikte Mustafa Hakkulu'nun eski eşi Bengül Güvenç ve Dumlu'nun ortağı Yüksel gözaltına alınmıştı. 3 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilirken İsa Dumlu'dan bir itiraf daha geldi. Verdiği ilik ifadeyi değiştirerek cinayeti kendi başına işlemediğini ve suç ortağı olduğunu açıkladı. İşte detaylar...