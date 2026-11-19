Kayıp Mekiye Akyel olayında korkunç iddialar! Aileye gelen mektupta neler yazıyor?
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Mekiye Akyel olayında soruşturma sürerken ortaya çıkan gizemli mektupta, genç kadının 20 gün boyunca kuyuda aç ve susuz bırakıldığı ve vahşice öldürüldüğü iddia edildi. Ailenin mektubu mahkemeye sunmaya hazırlandığı öğrenildi.
Siirt'te yaşayan 30 yaşındaki dört çocuk annesi Mekiye Akyel, boşandıktan yalnızca bir gün sonra gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Kendisine ulaşamayan ailesi, genç kadının bulunması için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak yardım istedi. Telefonunun son sinyalinin eski eşi ve ailesinin bulunduğu bölgede tespit edildiği belirtilen Mekiye Akyel'den o günden bu yana haber alınamadı.
3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Cinayet şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında eski eşi İsa Güç, kayınpederi İhsan Güç ve kayınbiraderi Hüseyin Güç, Şubat 2026'da "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
TÖRE CİNAYETİ Mİ?
Sabah'tan Nazrin Malikova'nın haberine göre, soruşturmanın ilerleyen aşamasında İsa Güç, Hüseyin Güç, Ahmet Şişman, İhsan Güç ve Hasan Güç hakkında "töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından dava açıldı.
GİZEMLİ MEKTUPTA ÇARPICI İDDİALAR
Mekiye Akyel'in kaybolmasına ilişkin yargılama süreci devam ederken, abla Halime Pilgir'e ulaştırılmak üzere gizemli bir mektup ortaya çıktı. İddiaya göre Pilgir'in bir akrabası, yolda karşılaştığı ve tanımadığı bir kişiden zarf aldı. Söz konusu kişi, mektubun Halime Pilgir'e ulaştırılmasını istedi.
Mektupta, Mekiye Akyel'in başına gelenlere ilişkin dikkat çekici iddialar yer aldı.
"20 GÜN KUYUDA AÇ VE SUSUZ BIRAKTILAR"
Mektupta yer alan iddialara göre Mekiye Akyel, görümcesinin köyünde, tarlaların arasında bulunan bir kuyuda 20 gün boyunca aç ve susuz bırakılarak ölüme terk edildi.