Anlatımda, söz konusu kuyuda iki kişiye ait ceset bulunduğu ve bunlardan birinin Mekiye Akyel'e ait olduğu ileri sürüldü.

Genç kadının daha sonra kuyudan çıkarılarak bölgedeki kullanılmayan bir eve götürüldüğü, burada önce darbedildiği, ardından silahla öldürüldüğü öne sürüldü. Mektupta ayrıca Mekiye Akyel'in başının kesildiği, olay yerinden götürüldüğü ve cesedinin geri kalan kısmının yeniden kuyuya atıldığı iddia edildi.

GÖMÜLDÜĞÜ YERİ DE TARİF ETTİ

Mektupta yer alan bir diğer iddia ise Mekiye Akyel'in başının nereye gömüldüğüyle ilgili oldu. Genç kadının başının çimentoya konulduğu ve bir dere yatağındaki derin çukura gömüldüğü öne sürüldü.

Mektupta, "İsa'nın evinin yanında boş bir arazi var. Bu araziden aşağıya inince çok uzakta kalan bir dere var. Mekiye'nin kafasını oraya gömdüler." ifadelerinin yer aldığı aktarıldı.