Antalya’da köylü kılığına giren JASAT’tan dolandırıcılara suçüstü! 78 yaşındaki kadının 45 bin eurosunu kurtardılar
Antalya'da kendilerini polis ve devlet görevlisi olarak tanıtarak 78 yaşındaki Sultan Tepe'yi 60 bin euro dolandıran şüpheliler, ikinci kez para almak isterken jandarmaya yakalandı. Gazipaşa'da köylü kılığına giren JASAT ekiplerinin 3 gün boyunca sürdürdüğü takip sonucunda düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Ekiplerin müdahalesiyle yaşlı kadının 45 bin euro daha dolandırılması önlendi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Macar Mahallesi'nde yaşanan olayda, telefon dolandırıcıları 78 yaşındaki Sultan Tepe'yi hedef aldı. Kendilerini devlet görevlisi, başkomiser ve Terörle Mücadele polisi olarak tanıtan şüpheliler, yaşlı kadına banka hesaplarının ele geçirildiğini ve parasının kara para aklama faaliyetlerinde kullanıldığını söyledi.
Yaklaşık 2,5 hafta boyunca telefonla aradıkları Sultan Tepe'ye psikolojik baskı uygulayan şüpheliler, yönlendirmeleriyle bankadan 60 bin euro çektirdi. Yaşlı kadın, evine götürdüğü parayı daha sonra gelen maskeli bir kişiye teslim etti.
BU KEZ 45 BİN EURO DAHA İSTEDİLER
İlk para teslimatının ardından yaşlı kadınla iletişimlerini sürdüren dolandırıcılar, paranın devlet güvencesi altında Merkez Bankası'na yatırılacağını ve parmak izi incelemesinden geçirildikten sonra kendisine geri verileceğini öne sürdü. Şüpheliler, paranın yüzde 35 faizle değerlendirileceğini de iddia etti.
İkinci aşamada Sultan Tepe'den 45 bin euro daha isteyen şüpheliler, yaklaşık iki hafta boyunca her gün saat 09.00 ve 18.00'de telefonla aradı. Bir gün beklediği aramaların gelmemesi üzerine şüphelenen yaşlı kadın, bankaya giderek yaşadıklarını görevlilere anlattı.
Banka çalışanlarının olayın dolandırıcılık olabileceğini değerlendirmesi üzerine polis ve jandarmaya haber verildi.
JASAT EKİPLERİ KÖYLÜ KILIĞINA GİRDİ
İhbarın ardından Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin ikinci kez para almaya hazırlandığını belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti.
Yapılan araştırmada şüphelilerin Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden Gazipaşa'ya geldikleri tespit edildi. Jandarma ekipleri, şüphelilerin hareketlerini 3 gün boyunca fiziki ve teknik takibe aldı.
Operasyonun dikkat çeken ayrıntısı ise gizli takipte ortaya çıktı. Şüphelilerin dikkatini çekmemek ve çalışmanın açığa çıkmasını önlemek isteyen jandarma personelinin köylü kılığına girerek bölgede görev yaptığı öğrenildi. Ekipler, şüphelilerin para teslimatı için belirlediği noktayı da adım adım izledi.
45 BİN EUROLUK TESLİMATTA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Sultan Tepe, bu sırada şüphelilerle telefon görüşmelerini sürdürdü. Jandarma ekiplerinin yönlendirmesiyle yaşlı kadın, bankaya giderek para çekecekmiş gibi davrandı. Takip edilip edilmediğinin anlaşılmaması için farklı güzergahlar kullanıldı.
Randevu saatinde yaklaşık 18 yaşlarında iki kişi, 45 bin euroyu almak üzere bölgeye geldi. Şüphelilerden biri Sultan Tepe'nin kapısına kadar yönlendirildi. Para teslimatı sırasında önceden bölgede gizlenen JASAT ve jandarma ekipleri müdahale ederek iki şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Yabancı uyruklu A.E.M. ve İ.R. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ŞÜPHELİLER YAKALANDIKTAN SONRA DA TELEFONLAR SUSTU
Olayın dikkat çeken ayrıntılarından biri de şüphelilerin yakalanmasının ardından yaşandı. Sultan Tepe'nin oğlu Atahan Tepe'nin aktardığına göre, iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra da annesinin telefonu dolandırıcılar tarafından aranmaya devam etti. Bir süre sonra ise aramalar tamamen kesildi.