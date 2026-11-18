OĞLUNU ARAMASINA BİLE İZİN VERMEDİLER

Annesinin yaşadığı süreci anlatan Atahan Tepe, yaklaşık üç hafta önce iş nedeniyle yurt dışına çıktığını ve annesinin bu dönemde hedef alındığını düşündüğünü söyledi. Dolandırıcıların annesini devlet görevlisi olduklarına inandırdığını belirten Tepe, kendisini aramasına dahi izin vermediklerini ifade etti.

Annesinin yaşadığı korkuyu anlatan Tepe, Sultan Tepe'nin kendisine şu sözleri aktardığını belirtti:

"Beni kandırdılar. Telefon ettiler, beni kandırdılar. Kimseye söylemeyeceksin, hiçbir şey yapmayacaksın diye bana yemin ettirdiler. Oğlumu aramak istedim, ancak oğlumu bile aratmama izin vermediler."

Atahan Tepe, dolandırıcıların annesini tehdit ederek, "Biz, sizin gibi mağdurları korumak için görevlendirildik. Biz onların hepsini yakalayıp devletin karşısına çıkaracağız. Ancak ağzından tek bir kelime çıkarsa, seni o kirli insanların arasına göndeririz, bir daha da oradan çıkamazsın" dediklerini aktardı.