Amasya'da 7 yıl boyunca özel bir okulda bilgisayar öğretmenliği yapan Berkhan Subaşıoğlu, hayalini gerçekleştirmek için mesleğini bırakarak hayvancılığa başladı. Krediyle aldığı 10 inekle kendi çiftliğini kuran Subaşıoğlu, 3 yılda hayvan sayısını 30'a ulaştırdı. Süt satarak geçimini sağlayan 36 yaşındaki eski öğretmen, artık öğretmenlikten daha fazla kazandığını belirterek tek pişmanlığının hayvancılığa daha erken başlamamak olduğunu söyledi.

Bu süreçte hayvancılığa ilgi duyan Subaşıoğlu, hayalini gerçekleştirmek için Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Boyalı köyünde bin 250 metrekarelik arsa satın alarak besi çadırı kurdu.

Bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun olan Berkhan Subaşıoğlu, bir kez KPSS'ye girdikten sonra 2016-2023 yılları arasında özel bir okulda öğretmenlik yaptı.

Üretim maliyetlerini azaltmak için ailesine ait tarlada ürün yetiştiren Subaşıoğlu, kiraladığı araziden elde ettiği ürünlerle de hayvanlarının kaba yem ihtiyacını karşılamaya çalıştı.

Şehir merkezine 20 kilometre uzaklıktaki köye her gün otomobiliyle gidip gelen Subaşıoğlu, ineklerinden elde ettiği sütü çiftliğine kadar gelen kooperatife satmaya başladı.

Gerekli makine ve ekipmanları temin eden Subaşıoğlu, bankadan 5 yıl vadeli ithal damızlık hayvan kredisi kullandı. Üç yıl önce Avusturya'dan getirttiği 10 inekle üretime başlayan Subaşıoğlu, zamanla hayvan sayısını 30'a çıkardı.

"VERİMLİ YILLARIMI DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM"

Üç yıldır çiftliğinden elde ettiği gelirle geçimini sağlayan ve kredi ödemelerini aksatmadan sürdüren evli ve iki çocuk babası Subaşıoğlu, öğretmenliği bırakma kararını şu sözlerle anlattı:

"Bilgisayar öğretmeniyim. Mesleğimi yaptım. Özel bir okuldaki öğretmenlik benim fıtratıma uygun gelmedi. Devlet okulunda çalışsaydım da aynı olurdu. Çünkü hayvanları seviyorum. Verimli yıllarımı kendi adıma değerlendirmek adına hayalim olan hayvancılıkla uğraşmaya karar verdim" dedi.