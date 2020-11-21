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21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti... Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti... Son dakika haberine göre; Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde bulduğu 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin kazılarında gönüllü çalışan emekli Mehmet Keleş, tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyor. Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:31
Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.
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Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, çeşitli hazırlıkların ardından 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.
2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu.
Bahçesindeki kazılarda gönüllü çalışan Mehmet Keleş, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına verdiği katkının mutluluğunu yaşıyor.