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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

Son dakika haberine göre; Hatay'ın Arsuz ilçesinde, portakal fidanı diktiği sırada bahçesinde bulduğu 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi'nin kazılarında gönüllü çalışan emekli Mehmet Keleş, tarihe ışık tutmanın mutluluğunu yaşıyor.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 14:29 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 14:31
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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk babası Keleş, 2002 yılında satın aldığı 10 dönüm bahçeye portakal fidanı dikmek istedi.

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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

Dikim için 2006'da kazdığı bir çukurda mozaiklere denk gelen Keleş, durumu Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

Ekiplerin birinci derece sit alanı olarak değerlendirdiği bölgede, çeşitli hazırlıkların ardından 2007'de başlatılan kazı çalışmalarına 2015'e kadar ara verildi.

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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

2015'te tekrar başlanan kazılarda bugüne kadar 6. yüzyıla ait Kutsal Havariler Kilisesi, mozaikler, hayvan figürleri, taş mezarlar ve kemik kalıntıları bulundu.

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Bahçesine portakal fidanı ekerken buldu! Hayatı değişti...

Bahçesindeki kazılarda gönüllü çalışan Mehmet Keleş, tarihin gün yüzüne çıkarılmasına verdiği katkının mutluluğunu yaşıyor.