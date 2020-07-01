Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç iddia! Otopsi raporunda şok detay

"TEK BAŞINA İNMESİ ÇOK ZOR"

Canlı yayına katılan mahalle sakinleri ise İkranur Tirsi'nin tek başına o bölgeye gidemeyeceğini mutlaka biri ya da birileri tarafından götürülmüş olabileceğini ifade ettiler. Bölgeyi çok iyi bilen ve ekiplerin arama çalışmalarına katılarak destek veren İbrahim Elikara, "Haberi alınca içim burkuldu. Tek başına arazide oraya inmesi çok zor. Lakin indi bulunduğu o bölgeye gidemez. Oraya da gitti o seviyedeki bir suda ölmesi zor. Biri ya da birileri tarafından getirilmiş olabilir." dedi.