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01 Temmuz 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç iddia! Otopsi raporunda şok detay Müge Anlı’daki İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili korkunç iddia! Otopsi raporunda şok detay
Müge Anlı İkranır Tirsi'nin ölümüyle ilgili son dakika bilgisini canlı yayında aktardı. Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'un cansız bedeni, evine 6-7 kilometre uzaklıktaki derede bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili halalardan ve köy halkından kan donduran iddialar geldi. Ön otopsi raporunun çıktığı olayla ilgili gelen son dakika bilgilerini Müge Anlı canlı yayında aktardı. İşte İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili yeni detaylar...
Giriş Tarihi: 01.07.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 01.07.2020 15:08
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan İkranur Tirsi'nin cansız bedeni dün dere yatağında bulundu. İkranur'un ölümüyle ilgili Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı.
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Programa katılan halaları ve akrabaları İkranur'un cesedinin bulunduğu bölgeye tek başına gidemeyeceğini mutlaka biri tarafından götürülmüş olabileceklerini hatta araçla götürülmesi halinde bile dikkat çekilebileceğini ifade ettiler.
Müge Anlı, program sırasında İHA'nın son dakika servis ettiği haberi duyurdu. Anlı, ciğerlerinde su bulunan İkranur'un giysilerinde yırtık olmaması boğulma şüphesinin doğurduğundan bahsetti. Anlı, ön otopside bulgulara rastlanmış olabileceğini ancak kamuoyuna açıklanmamış olabileceğini bildirdi. Anlı, İkranur'un bir şey görmüş olabileceği bunun neticesinde öldürülmüş olabileceğini ifade etti.
"TEK BAŞINA İNMESİ ÇOK ZOR"
Canlı yayına katılan mahalle sakinleri ise İkranur Tirsi'nin tek başına o bölgeye gidemeyeceğini mutlaka biri ya da birileri tarafından götürülmüş olabileceğini ifade ettiler. Bölgeyi çok iyi bilen ve ekiplerin arama çalışmalarına katılarak destek veren İbrahim Elikara, "Haberi alınca içim burkuldu. Tek başına arazide oraya inmesi çok zor. Lakin indi bulunduğu o bölgeye gidemez. Oraya da gitti o seviyedeki bir suda ölmesi zor. Biri ya da birileri tarafından getirilmiş olabilir." dedi.
İkranur Tirsi'nin kayıp haberinden bir gün önce o bölgede "çığlık" seslerini duyan İbrahim Gönder, yaşanan olayın Giresun'a yakışmadığını belirtti. Diğer mahalle sakinleri kaybolduğu gün İkranur'u aşağı inerken gördüklerini çevresinde yabancı bir kişi ya da araç görmediklerini söylediler. İkranur'un cinayete kurban gittiyse bunun yabancı biri tarafından değil bölgeden birinin yapma ihtimalinin yüksek olabileğini vurguladılar.