Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Tek başına kalan sırtlan Afrika yaban köpeklerinin bölgesine girince zor anlar yaşadı. Giriş Tarihi: 15.02.2021 12:28
Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.
Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.
Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.
O anlar ise böyle görüntülendi.