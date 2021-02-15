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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Güney Afrika'da Sabi Sand Rezervi'nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Vahşi doğanın en acımasız hayvanları arasında yer alan Afrika yaban köpeği ile sırtlan karşı karşıya geldi. Tek başına kalan sırtlan Afrika yaban köpeklerinin bölgesine girince zor anlar yaşadı.

Giriş Tarihi: 15.02.2021 12:28
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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Sürü halinde gezen ve vahşi doğanın en acımasız hayvanları olarak bilinen sırtlan ve Afrika yaban köpeği bu kez karşı karşıya geldi.

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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Afrika'nın vahşi köpekleri bu kez sırtlanı hedef aldı.

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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Bir anda etrafını saran köpekleri gören sırtlan neye uğradığını şaşırdı.

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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

Sırtlan suya girerek köpeklerden kurtulmaya çalıştı.

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Afrika yaban köpekleri ile sırtlan karşı karşıya geldi! Vahşi doğanın acımasız yüzü

O anlar ise böyle görüntülendi.