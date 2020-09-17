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Müge Anlı’daki hırsızlık olayında önemli gelişme! - 17.09.2020

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Giriş: 17.09.2020 12:12
Güncelleme:17.09.2020 12:29
Kayseri’de yaşayan Metin Kahraman ve Hatice Kahraman çifti, evlerine gelen Yeşim adındaki bir kadının 25 yıllık birikimleri olan 150 bin lirayı çaldığı iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Metin Kahraman, parkta tanıştığı Yeşim’i korumak için eve götürdüğünü iddia etse de bir izleyici Kahraman’ın çapkın tavırları olduğunu ve başka bir niyetle eve götürmüş olabileceğini iddia etti. Bugünkü Müge Anlı canlı yayında garip hırsızlık vakasıyla ilgili çok önemli gelişme yaşandı.
Müge Anlı’daki hırsızlık olayında önemli gelişme!
Müge Anlı’daki hırsızlık olayında önemli gelişme!
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