Duygu Delen davasında Adli Tıp raporu çıktı: Duygu düşme anında canlı
Gaziantep'te sevgilisinin evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdiği öne sürülen Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu rapor oluşturuldu. Raporda genç kızın düşme anında canlı olduğu ifade edilirken kolda ve bacakta belirlenen ekimozların zemine çarpmayla oluşabilecek nitelikte olduğu kaydedildi.
Giriş Tarihi: 02.12.2021
10:39 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021
10:40
Gaziantep'te sevgilisinin evinde kuşkulu şekilde can veren Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu (ATK) 1. İhtisas Kurulu'nun hazırladığı rapor, Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.
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6. DURUŞMA
Mahkeme kurulu, Prof. Dr. Hakan Kar ile Prof. Dr. Nadir Arıcan ve bağımsız bir heyetin hazırladığı bilirkişi raporları arasındaki çelişkilerin giderilmesi amacıyla ATK'den rapor hazırlanmasını talep etmişti. Davanın 4'üncü duruşmasında heyet tarafından ATK'den talep edilen rapor 6'ncı duruşma öncesinde mahkemeye gönderildi.
"DÜŞERKEN CANLIYDI"
Mahkemeye gönderilen raporda maktul Delen'in düştüğü esnada canlı olduğu belirtilirken, yüksekten düşme eyleminin kendi iradesiyle mi yoksa bir başkasının etkisiyle mi meydana geldiğinin tıbben bilinemediği aktarıldı.
"DUYGU ÖLDÜ MÜ ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?" Mahkeme heyeti ATK'den Duygu'da meydana gelen yaralanmaların hangisinin düşmeye bağlı gerçekleştiğini, düşüş anında bilincinin açık ya da kapalı olup olmadığını, maktulün kaza ile düşüp düşmediğini, kendisinin bilerek atlayıp atlamadığını, bir başkası tarafından itilmek suretiyle düşürülüp düşürülmediğini sormuştu.
Raporda olay yeri inceleme ile otopsi raporuna, Prof. Dr. Hakan Kar ve Prof. Dr. Nadir Arıcan'ın hazırladığı raporla mahkeme heyeti tarafından hazırlatılan bilirkişi raporuna da yer veren ihtisas kurulu, raporun Delen'in ölümüne ilişkin hazırlanan adli ve tıbbi belgelerdeki verilerin değerlendirilmesiyle hazırlandığını belirtti.