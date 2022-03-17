17 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına konu olan Trabzonlu Dursun Zehir olayında yeni gelişme yaşandı. 6 Ekim 2021 günü kızının evinden çıkan 71 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı. Yaşlı adamın hayatından endişe eden ailesi, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Dursun Zehir'in kaybolmasının ardından telefonunun başka bir şehirden sinyal vermesi öldürüldüğü şüphelerini arttırdı. Şüpheler kızı Fatma Bekar ve torunu üzerinde toplanırken canlı yayında flaş gelişme yaşandı. Komşularının şikayeti üzerine Fatma Bekar canlı yayında ekipler tarafından alındı. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 17.03.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 13:04
  • 1
  • 22
Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Müge Anlı ile Tatlı Sert yanında Dursun Zehir'in kaybıyla ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kavga ettiği mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine emniyet ekipleri yaşlı adamın kızı Fatma Bekar için stüdyoya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Rize'de geçtiğimiz yıl 6 Ekim'de hastanede yatan eşini ziyaret etmek için kızının Pazar ilçesindeki evinden çıkan ve bir daha dönmeyen şahıstan haber alınamıyor.

  • 3
  • 22
Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Pazar Kirazlık Çay Fabrikası'ndan emekli olduktan sonra memleketi Trabzon'un Araklı ilçesinden ev alarak oraya yerleşen Dursun Zehir, eşinin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmesi nedeniyle Rize'nin Pazar ilçesindeki kızının evinde kalmaya geldi.

  • 4
  • 22
Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

6 Ekim 2021 günü kızının evinden ayrılan 75 yaşındaki Dursun Zehir'den bir daha haber alınamadı.

  • 5
  • 22
Müge Anlı’daki Dursun Zehir’i kızı mı öldürdü? Komşuları ihbar etti ekipler canlı yayına geldi

Hem yeğeni hem damadı olan Hakan Şahin eşini görmek için evden çıkan Dursun Zehir'den haber alamadıklarını ve bulabilmek adına her yolu denediklerini söyledi.