Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine adından söz ettirmeyi başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.