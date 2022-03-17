17 Mart 2022, Perşembe
Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor
Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine adından söz ettirmeyi başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.
Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 12:45
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