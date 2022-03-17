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Haberler Galeri Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sıra dışı cerrahi operasyonlarla adından söz ettiren ve YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine adından söz ettirmeyi başardı. Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Giriş Tarihi: 17.03.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022 12:45
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Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Yaptığı operasyonlarla adından söz ettiren ve sosyal paylaşım sitesi YouTube'da fenomen olan Doktor Sandra Lee yine herkesi şaşırtan bir operasyona imza attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor

Sırtında bulunan bir şişlik yüzünden kendisine gelen bir hastasının operasyon görüntülerini paylaşan Sandra Lee'nin bu videosu kısa sürede milyonlarca kez izlendi. İşte o görüntüler...

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Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor
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Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor
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Sıra dışı operasyonla sosyal medyayı salladı! Sırtındaki şişlikten çıkanlar mide bulandırdı | O doktor bu işten ne paralar kazanıyor