08 Eylül 2022, Perşembe
Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını, ellerinde görüntüler olduğunu söyledi. İşte DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın olayıyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 08.09.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 13:24
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