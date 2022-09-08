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Müge Anlı'daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. DJ Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Ali Rıza Kılıç, Alim Karadağ'ın, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını, ellerinde görüntüler olduğunu söyledi. İşte DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın olayıyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 08.09.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 13:24
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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan DJ Gezgin cinayetiyle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

DJ Gezgin lakaplı Mehmet Karahan'ın yeğeni Alim Karadağ'ın tanıdığı Ali Rıza Kılıç, programa konuk olarak önemli iddialarda bulundu.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

Ali Rıza Kılıç, Alim'in, dayısı Mehmet Karahan'ın nasıl öldürüldüğüne dair detayları anlattığını söyledi.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

Ali Rıza Kılıç, Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayında, Alim Karadağ'ın işe ihtiyacı olduğunu, annesinin zor durumda olduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.

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Müge Anlı’daki DJ Gezgin cinayetinde şok iddia! Cinayet detaylarını tek tek anlattı! “Elinde ölüm görüntüleri var…”

Tehdidin nedenleri ile ilgili iddialarsa oldukça dikkat çekici. Öyle ki öne sürülenler, Mehmet Karahan'a işkence yapıldığından, cenazenin yıkanması ve alınmasına kadar uzanıyor.