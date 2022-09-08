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Sinop'taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

Sinop'ta Nisan ayında yaşanan vahşet olayında Zeynep Gıcık, üç ay önce boşandığı eski kocası Birol Çaylak tarafından boğazı kemerle sıkılarak katledilmişti. Olayın dehşet veren ayrıntıları gün yüzüne çıkarken, katil eski kocanın Zeynep Gıcıkla zorla birlikte olmak istediği, kadının buna izin müsaade etmemesi üzerine ise pantolon kemeriyle boğup öldürdüğü, vahşinin Gıcık'a karşı, ''Herkesle yatıyorsun beni de memnun et. İlişkiye gireceğiz'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:43
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Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Zeynep Gıcık, Nisan ayı akşam sularında üç ay önce boşandığı 46 yaşındaki eski eşi Birol Çaylak'ın evinde kalan eşyalarını almak için gitmiş, burada çıkan tartışma sonucu katil tarafından canice katledilmişti.

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Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

"NE KARIŞIYORSUN, SEN ZATEN CEZAEVİNE GİRECEKSİN"

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi fakat Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. Yine iddiaya göre Gıcık'ın kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' dediği belirtildi.

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Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

YATAK ODASINA GÖTÜRDÜ

Bunun üzerine kaçan erkek şahsı öğrenmek için eşinin şalvarında bulunan cep telefonunu alan Birol Çaylak Zeynep Gıcık'ı konuşmak için yatak odasına götürdü.

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Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

"HERKESLE YATIYORSUN, İLİŞKİYE GİRECEĞİZ"

Sabah'ın haberine göre, Çaylak odada eski eşini boynundan öpmeye başladı. Eşi ise Çaylak'ı itti. Bu duruma sinirlenen Çaylak eski eşine, "Herkesle yatıyorsun beni aldatıyorsun, beni de memnun edeceksin, ilişkiye gireceğiz" dedi.

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Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

KEMERLE SALDIRDI

Çaylak, eşinin kendisine karşılık vermemesi üzerine ısrarcı olmaya devam etti. Ancak eşi üzerini çıkarmayınca bu kez pantolonunda bulunan kemeri çıkardı.