08 Eylül 2022, Perşembe
Sinop'taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı
Sinop'ta Nisan ayında yaşanan vahşet olayında Zeynep Gıcık, üç ay önce boşandığı eski kocası Birol Çaylak tarafından boğazı kemerle sıkılarak katledilmişti. Olayın dehşet veren ayrıntıları gün yüzüne çıkarken, katil eski kocanın Zeynep Gıcıkla zorla birlikte olmak istediği, kadının buna izin müsaade etmemesi üzerine ise pantolon kemeriyle boğup öldürdüğü, vahşinin Gıcık'a karşı, ''Herkesle yatıyorsun beni de memnun et. İlişkiye gireceğiz'' ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 08.09.2022 14:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 14:43
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9