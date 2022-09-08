Sinop’taki kemerli vahşette dehşete düşüren ayrıntılar! Öldürüp başında sigara yaktı! Tüyler ürperten cinsel ilişki detayı

"NE KARIŞIYORSUN, SEN ZATEN CEZAEVİNE GİRECEKSİN"

İddiaya göre Zeynep Gıcık eve yanında birisiyle geldi fakat Birol Çaylak'ı görünce koşarak uzaklaşmaya başladı. Çaylak, eski eşinin kendisini görünce telefonu şalvarına saklamaya çalıştığını ve kaçan erkek şahsın kim olduğunu sordu. Yine iddiaya göre Gıcık'ın kendisine 'Sen ne karışıyorsun, sen zaten cezaevine gireceksin, ben istediğim kişiyle görüşürüm' dediği belirtildi.