Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı olay yerine gelerek savcıya ifade verirken çiftin yakınları Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığını belirtti.