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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

Müge Anlı'da araştırılan çifte cinayette akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. 44 yaşındaki Cahit Paslı ve 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, ormanlık alanda ölü bulundu. 2016 yılından tüfekle vurularak katledilen Paslı çiftinin kafa karıştıran ilişkileri nedeniyle katil ya da katilleri bulunamadı.

Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:16
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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

Muğla Fethiye'de de 44 yaşındaki Cahit Paslı ile eşi 38 yaşındaki Hatice Paslı'nın ormanlık alanda cesetleri bulundu. Yapılan ilk incelemede Cahit Paslı'nın göğsünden, Hatice Paslı'nın ise sırtından tüfekle yakın mesafe atışıyla vurulduğu belirlendi.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

Çiftin iki çocuğundan 18 yaşındaki Tolga Paslı olay yerine gelerek savcıya ifade verirken çiftin yakınları Cahit Paslı'nın bir hafta önce aynı yol üzerinde kendisi gibi hayvancılıkla uğraşan Ali Varçın ile tartıştığını belirtti.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

2016 yılında yaşanan olay ardından çiftin yakınları, Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen aydınlatılamayan cinayette köylülerden biri, şüpheli olarak gösterildi.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

YASAK AŞKLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan cinayette ortaya çıkan iddialar ağızları açık bıraktı. İddiaya göre, aynı bölgede yaşayan 3 çiftin birbirleriyle ilişkileri var.

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Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu

"KİM KİMİNLE BERABER BELLİ DEĞİL"

Olayı anlamaya çalışan Müge Anlı, kimin kiminle ilişkisinin olduğunu şema halinde çizdi. Anlı, "Kim kiminle beraber belli değil!" diyerek tepki gösterdi.