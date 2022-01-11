11 Ocak 2022, Salı
Müge Anlı’daki çifte cinayette akılalmaz iddialar! Çarpık ilişkileri ifşa oldu
Müge Anlı'da araştırılan çifte cinayette akılalmaz iddialar ortaya atıldı. Fethiye'de pusuya düşürülerek öldürülen karı kocanın çarpık ilişkiler ağı, izleyicilerin ağzını açık bıraktı. 44 yaşındaki Cahit Paslı ve 38 yaşındaki eşi Hatice Paslı, ormanlık alanda ölü bulundu. 2016 yılından tüfekle vurularak katledilen Paslı çiftinin kafa karıştıran ilişkileri nedeniyle katil ya da katilleri bulunamadı.
Giriş Tarihi: 11.01.2022 13:16 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 13:16
- 1
- 16
- 2
- 16
- 3
- 16
- 4
- 16
- 5
- 16