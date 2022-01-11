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Haberler Galeri Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

Antalya'da 25 yaşındaki hemşire Safiye Nur Gürbüz'ün ikinci kattan düşüp ağır yaralanması olayıyla ilgili 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında dava açılan erkek Aytaç Süleyman Daşbacak, tekrar hakim karşısına çıktı. Olaydan önce Daşbacak'ın yanındaki iki arkadaşı, mahkemede şahit olarak dinlendi. Şahitler, Safiye Nur Gürbüz'ün zanlıyı arayıp intihar edeceğini söylediğini iddia etti.

DHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 15:09 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 15:10
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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

Olay, geçen sene 22 Mayıs tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi, Konuksever Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın ikinci katındaki evde meydana geldi.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

Genç hemşire Safiye Nur Gürbüz, saat 05.00 sularında oto galeri sahibi erkek arkadaşı Aytaç Süleyman Daşbacak'ın yaşadığı eve gitti.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

Burada Gürbüz ve Daşbacak arasında çıkan tartışma, kısa zaman içerisinde kavgaya dönüştü. Bir müddet cam önünde devam eden kavga esnasında Gürbüz, binanın girişinde park halindeki Daşbacak'a ait 07 TED 11 plakalı aracın üzerine düştü.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

KIZ ARKADAŞINI HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Cam tavanın kırılması sonucu otomobilin içine düşen Gürbüz'ü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, sol eli ve sol bacağı kırılan Gürbüz'ü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne, kavga sırasında aldığı darbelerle yaralanan erkek arkadaşı Daşbacak'ı ise Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü.

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Hemşire Safiye Nur Gürbüz davasında yeni gelişme: Evlenecektik aşkım neden yaptın!

"BENİ PENCEREDEN ATTI"

Safiye Nur Gürbüz, ifadesinde erkek arkadaşının kendisini pencereden attığını öne sürerek, "Aramızda tartışma çıktı. Bu yüzden beni pencereden attı" dedi.