Müge Anlı'daki Ceyda Evlekoğlu olayında Bakanlık devrede

Müge Anlı'da günlerdir işlenen Ceyda Evlekoğlu olayında sular durulmuyor. Ailesinin tüm çağrılarına rağmen evli ve iki çocuk babası bir şahsın yanında kalmayı seçen 19 yaşındaki genç kızın, sevgilisinin bebeğine bakmayı kabul etmesi şaşkınlık yarattı. Hakkında ciddi suç iddiaları bulunan Ramazan'ın yanından ayrılmayan Ceyda için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Manisa Soma'dan kaybolan 19 yaşındaki Ceyda Evlekoğlu ile ilgili yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturdu. Kayboluşunun 5. gününde Adana'da bulunan Ceyda, stüdyoya getirildiğinde ortaya çıkan gerçekler hem ailesini hem de ekran başındaki izleyicileri dehşete düşürdü.

"Bir Tane Kuş Düşürdüm" Programda, Ceyda'nın kaçtığı evli ve iki çocuk babası Ramazan'ın berberinin canlı yayına bağlanmasıyla olaylar farklı bir boyuta taşındı. Berberin aktardığına göre Ramazan, genç kız hakkında şu korkunç ifadeleri kullanmıştı: "Bir tane kuş düşürdüm. Bir haftada kendime bağladım. 3-3,5 ay içinde ben bunu kendime öyle bağlarım ki, madde satmaya dahi ikna edecek şekilde bana bağlandı."

SKANDALLAR ZİNCİRİ: AYNI EVDE YAŞAM VE MADDİ İDDİALAR Ramazan ile ilgili iddialar sadece bunlarla sınırlı kalmadı: Ceyda'nın, Ramazan'ın resmi nikahlı eşiyle aynı evde bir süre yaşadığının ortaya çıkması stüdyoda büyük tepki topladı. Müge Anlı, Ceyda'ya "Baban sana bağırınca onurun kırılıyor da, tanımadığın bir adamın evine gidip karısıyla aynı evde kalmak onurunu ne duruma getiriyor?" diye sordu.

Ramazan'ın annesinin, "fakirlik maaşı" almasına rağmen sosyal medyada tomarla para ve içki masası fotoğrafları paylaşması, Müge Anlı'nın sert tepkisine neden oldu. Anlı, "Fakirlik maaşı ağzına atacak ekmeği olmayana verilir. Utanırsın o yardımı almaya" diyerek duruma tepki gösterdi.