28 Haziran 2021, Pazartesi
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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı
Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. Prof. Dr. Serap Ergene, "Denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor" dedi.
Giriş Tarihi: 28.06.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 13:20
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