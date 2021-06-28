Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Türkiye kıyılarına baktığımızda sadece 500 civarında Kızıldeniz göçmeni balık bulunmaktadır. Bu anlamda baktığımızda aslan balığı bunun neresindedir, nasıl bir yayılış gösterir, Akdeniz'deki ekosistemi nasıl etkiler, buradaki balık popülasyonlarını nasıl etkiler onları araştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu bir doktora tezi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesindeki aslan balığı popülasyonu nedir, nerededir, uzun vadede bu bölgede nasıl bir probleme yol açara bakıyoruz. Şu anda bir problem oluşturuyor evet ama daha uzun vadede nasıl bir sorun oluşturacak bunları tanımlamak üzere bir çalışma yapıyoruz" dedi.