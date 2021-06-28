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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden istilacı, zehirli aslan balığı hem diğer balık türlerini hem de insanları tehdit ediyor. Prof. Dr. Serap Ergene, "Denize giren insanlar açısından zehirli olduğu için üzerine bastığınızda veya bir şekilde dikeni size battığında çok acılı yaralara, kangrenlere sebep olabiliyor" dedi.

Giriş Tarihi: 28.06.2021 13:20 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021 13:20
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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen yaklaşık bin istilacı balıktan biri olan aslan balığı, hızlı üremesiyle denizlerde tehlike oluşturmaya başladı. İlk zamanlarda denizde 1-2 tane görülen aslan balığı, bu günlerde artık 6'lı, 7'li gruplar halinde görülmeye başladı. Hem istilacı hem de zehirli olan balığı, MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde doktora öğrencisi olan Ertuğrul Çete, araştırmaya başladı.

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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

1 yıldır Anamur'dan İskenderun sahiline kadar ayda bir örnekler alan Çete, bunlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. 1 yıl daha sürecek çalışmayla aslan balığının nasıl ürediği, neyle beslendiği, nerelerde yaşadığı, zehrinin ne kadar olduğu gibi konular belirlenmiş olacak.

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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

"ZEHİRLİ OLMASINDAN DOLAYI TEHLİKE OLUŞTURUYOR"
Yaptıkları çalışmayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan MEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serap Ergene, aslan balıklarının Akdeniz'in balığı olmadığını söyledi. Süveyş Kanalının açılmasından sonra bu balıkların Kızıldeniz'den Akdeniz'e geldiğini vurgulayan Ergene, "İskorpitlerden olan bir balık türüdür.

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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Görsel olarak çok güzel olan balıklardan bir tanesidir. Su altında gerçekten hoş görüntüler sergiler ancak aynı zamanda zehirli bir balıktır. Özellikle sırt ve yan kısımlarında bulunan ışınların dip kısımlarında zehirler bulunur. Bu anlamda baktığımızda aslında tehlike oluşturan balıklardan bir tanesidir. Bu tehlikesi dışında en önemli tehlike Akdeniz'de istilacı olmasıdır. Süveyş Kanalı açıldıktan sonra Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru göç eden çok sayıda balık bulunmaktadır. Akdeniz geneline baktığımızda yaklaşık bin civarında istilacı balık bulunmaktadır. Hatta sadece bu bölgede değil Ege ve Marmara'ya kadar giden istilacı balıklar bulunmaktadır.

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Hem istilacı hem de zehirli! Akdeniz için yeni tehlike: Aslan balığı

Türkiye kıyılarına baktığımızda sadece 500 civarında Kızıldeniz göçmeni balık bulunmaktadır. Bu anlamda baktığımızda aslan balığı bunun neresindedir, nasıl bir yayılış gösterir, Akdeniz'deki ekosistemi nasıl etkiler, buradaki balık popülasyonlarını nasıl etkiler onları araştırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bu bir doktora tezi. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman Doğu Akdeniz bölgesindeki aslan balığı popülasyonu nedir, nerededir, uzun vadede bu bölgede nasıl bir probleme yol açara bakıyoruz. Şu anda bir problem oluşturuyor evet ama daha uzun vadede nasıl bir sorun oluşturacak bunları tanımlamak üzere bir çalışma yapıyoruz" dedi.