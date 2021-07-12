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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayeti, 3 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş, ortaya çıkanlar herkesi şaşırtmıştı. Anne ve babasının katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Osman Büyükşen'in isyanı izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Kan donduran cinayeti araştırması için özel ekip kurulurken Osman Büyükşen'in tutuklandığı haberleri sosyal medyada gündeme geldi. Çıkan haberler sonrası Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:20
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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan ve tüm Türkiye'nin gündemine oturan Büyükşen cinayetiyle ilgili yaşananlar yakından takip edildi. Anne ve babasının katilini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Osman Büyükşen'le yeni gelişme ise gündeme bomba gibi düştü.

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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

Müge Anlı ve ekibi canlı yayında korkunç cinayeti aydınlatmak için yoğun çaba harcarken, Dr. Osman Büyükşen'in sinir krizi geçirdiği ve Müge Anlı'nın gözyaşlarını tutamadığı anlar, yürek burkmuştu. Canlı yayında o çok çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

ÖZEL EKİP KURULDU

Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

TELEFON DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi. Şüpheli gelin Betül Büyükşen'in cinayetten sonra yaptığı iddia edilen telefon görüşmesi merak uyandırdı.

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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

ANLATTIKLARI YALAN ÇIKTI

Yaptığı görüşmeyi önce inkar eden Büyükşen, daha sonra ise kardeşinin kendi telefonundan arama yaptığını iddia etti. Betül Büyükşen, kardeşi ve Mehmet Ali arasında yaşanan telefon görüşmesini detaylı şekilde anlatırken Müge Anlı, o akşam Mehmet Ali'nin çalan telefonu açmadığını, anlattıklarının yalan olduğunu belirtti.