12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Büyükşen cinayeti, 3 yıl sonra yeniden gündeme gelmiş, ortaya çıkanlar herkesi şaşırtmıştı. Anne ve babasının katilini bulmak için Müge Anlı'dan yardım isteyen Osman Büyükşen'in isyanı izleyenlere duygusal anlar yaşatmıştı. Kan donduran cinayeti araştırması için özel ekip kurulurken Osman Büyükşen'in tutuklandığı haberleri sosyal medyada gündeme geldi. Çıkan haberler sonrası Büyükşen Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:11 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 12:20
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