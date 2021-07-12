Müge Anlı’daki Büyükşen çiftinin oğlu Osman Büyükşen’den şoke eden paylaşım! “Canının yanacağı günü beklesin”

ANLATTIKLARI YALAN ÇIKTI

Yaptığı görüşmeyi önce inkar eden Büyükşen, daha sonra ise kardeşinin kendi telefonundan arama yaptığını iddia etti. Betül Büyükşen, kardeşi ve Mehmet Ali arasında yaşanan telefon görüşmesini detaylı şekilde anlatırken Müge Anlı, o akşam Mehmet Ali'nin çalan telefonu açmadığını, anlattıklarının yalan olduğunu belirtti.